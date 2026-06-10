雨天上班機車通勤族神器！套上去「小腿以下全乾爽」1.3萬驚呼：真的讚

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生活中心／陳弘逸報導

受西南氣流、梅雨滯留鋒面影響，全台各地連日下起豪大雨，讓不少通勤族感到困擾，尤其外出騎車，雖然有雨衣，但鞋子經常被雨水浸濕。（示意圖／AI生成）

受西南氣流、梅雨滯留鋒面影響，全台各地連日下起豪大雨，讓不少通勤族感到困擾，尤其外出騎車，雖然有雨衣，但鞋子經常被雨水浸濕，有女網友分享花150元鞋套的使用經驗，讓她能在大雨中，雙腳仍能維持乾爽，大讚值得；貼文擁1.3萬按讚，更多達33萬次瀏覽，更引發網友熱議。

女網友在社群「Threads」發文，雨天去買一個鞋套，一開始還想說應該沒什麼用，結果超級厲害，騎機車完全沒濕，小腿以下整個是乾爽的，直接踩進積水裡也沒事，這150花的很值得。

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該篇貼文，擁1.3萬按讚，更多達33萬次瀏覽，網友紛紛留言，「這個真的讚」、「鞋套很好用真的不會濕，建議買上面緊一點能貼住腳的，然後小心滑倒」、「有一點點，要好好踩不要分心」、「鞋套真的機車族必買！濕鞋子的機率幾乎剩10%」。

還有網友直呼，「終於有心得文了」，之前看到就很想買了但怕是智商稅，不然講真的暴雨天穿什麼靴子之類也沒用，水還是直接從上面流進去，甚至停紅燈時雨衣的水就這樣全部流進靴子裡。

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