雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便

生活中心／朱祖儀報導

近來天氣不穩定，各地降雨明顯。（示意圖／資料照）

近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，最怕的就是鞋子濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。

一名台中網友在Threads發文表示，運動完發現外面下大雨，於是急忙跑到隔壁的寶雅買了一組149元的鞋套。她原本以為功用應該不大，沒想到穿上之後驚為天人，不僅騎機車完全沒有濕掉，小腿以下全都是乾爽的，連踩進積水裡也沒事，狂讚「花得很值得！」

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不少網友表示，「鞋套很好用真的不會濕，建議買上面緊一點能貼住腳的，然後小心滑倒，騎車停下來絕對不要踩在白線上會滑哦」、「我也有買，這個超好用，前年台南淹水，直接踩進水裡也沒問題」、「星期五下班晚上的暴雨我也用了鞋套，真的很方便，不小心踩到積水區的時候，完全不用擔心。」

但也有人說，「我也有買這個，但非必要不是很想用，走路會超級大聲，但真的很防水就是了」、「我之前在宜蘭的時候用過，那時候腿太粗，高筒還會穿不下」、「台北直接是下到雨從縫縫間流進去。」

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