雨天切車道惹禍！女騎士自摔受傷 計程車逕自離開吃官司

運將變換車道，騎士急煞摔車，提告傷害、肇逃。（圖／TVBS）

近日台北市松山區南京東路三段發生一起交通事故，一名69歲劉姓計程車駕駛打右轉燈並切換車道時，導致後方30歲魏姓女機車騎士緊急煞車後自摔受傷。儘管計程車與機車並未直接碰撞，但因劉姓駕駛未注意安全距離、未依規定向外移動便右轉，且知道有機車摔車卻離開現場，最終遭檢方以過失傷害罪嫌起訴。此案引發關注，提醒駕駛人即使未直接碰撞，仍需對因自身行車行為導致的事故負責。

事件發生當天，天雨路滑，劉姓計程車駕駛原本行駛在內側車道，突然打了右轉燈往右切換車道。這個突然的動作導致後方魏姓女機車騎士緊急煞車，當場打滑摔車，人在地上翻滾。然而，計程車駕駛並未停下查看，而是直接從直行車道右轉離開，只留下受傷的騎士一人在現場。幸好有路人幫忙報案，救護車隨後抵達並將受傷騎士送醫。事後，魏姓騎士認為計程車駕駛有疏失，向其提出告訴。

檢警調查後認為，劉姓駕駛在變換車道時未注意到一旁的摩托車，導致對方摔車，因此將他以過失傷害罪嫌起訴。魏姓女騎士指控是因為被嚇到才會摔車。而劉姓駕駛雖然表示有聽到撞擊聲，但因認為沒有直接碰撞到機車，所以直接離開現場。女騎士因此提告傷害及肇事逃逸。檢察官認定駕駛沒有注意安全距離，要右轉時也沒有依規定往外移動，且明知右轉時有機車摔車卻沒有留在現場，因此遭到起訴。

律師余韋德表示，雖然計程車司機並沒有與機車騎士發生直接的碰撞，但機車騎士的跌倒受傷與計程車司機的違規轉彎有因果關係，因此計程車司機還是必須負擔過失傷害之責。這起事件提醒駕駛人，即使沒有直接碰撞，但如果知道後方有車輛因自己的駕駛行為而發生事故，仍應停下來查看，否則可能因此涉及刑事案件。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

