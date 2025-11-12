雨天危機！ 橋梁「金屬」伸縮縫 高雄騎士打滑自摔

雨天機車行經橋梁伸縮縫時，疑似鋪設使用金屬材質，造成打滑摔車（圖／TVBS）

颱風前後夾帶雨勢，下雨天騎車出門要注意，高雄就有民眾抱怨，雨天機車行經橋梁伸縮縫時，疑似鋪設使用金屬材質，造成打滑摔車，高雄工務局承諾改善，目前部分橋梁伸縮縫另外鋪設覆蓋粗糙面的柏油材質。

在雨天時，機車騎士行經橋梁伸縮縫時常面臨嚴重的安全威脅。有民眾拍攝到機車騎士剛起步行進時，因前方金屬伸縮縫濕滑，導致機車突然呈S型打滑摔倒在地，周圍車輛必須緊急煞車，以避免發生二次追撞。這些伸縮縫原本設計為鋸齒形狀，目的是因應溫度熱脹冷縮及承載重量，確保橋梁結構不受損，但金屬材質在雨天極易造成輪胎打滑。

橋梁伸縮縫，鋸齒形狀的縫隙，為了因應溫度熱脹冷縮，以及承載重量，只是鋪設使用金屬材質（圖／TVBS）

高雄市議員張博洋表示，雨天時只要距離夠長，車速一定會拉起來，就會有打滑的危險。針對這個問題，高雄市工務局長楊欽富回應，將考慮使用特殊材質覆蓋在伸縮縫上，同時保持其原有的伸縮功能。

為解決此問題，岡山地區已試辦在伸縮縫上塗上綠色或藍色的防滑塗層。記者實地探訪發現，部分路段的伸縮縫已經改善，路面外側雖然仍保留原來的金屬材質，但汽機車通行區域已覆蓋類似柏油的材質，表面凹凸粗糙以達到止滑效果。

路面外側還留下原來的金屬材質，但汽機車通行區域已經另外覆蓋類似柏油，讓表面凹凸粗糙達到止滑效果（圖／TVBS）

對於這項改善措施，一位機車騎士表示贊同，認為不會滑倒才是最重要的。專家指出，下雨天出門，用路人視線已經受到影響，若道路本身存在安全隱患，一旦發生摔車事故造成傷害，民眾可能提起國賠訴訟，政府單位將面臨與民眾打官司的局面。因此，確保道路安全不僅關乎民眾權益，也是政府應盡的責任。

