雨天台9線騎車自摔遭撞 國中老師送醫不治

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年元旦假期碰到超強冷氣團帶來降雨，花蓮台9線280.4公里昨晚間1名機車騎士不明原因自摔，車倒後還滑進對向車道，造成白色轎車閃避不及撞上，騎士當場失去呼吸心跳送醫不治。

據了解，41歲張姓騎士是富里鄉一所國中教師，昨晚7點多騎機車北上經過台9線玉里鎮樂合溪橋南端，機車摔車後，滑進對向車道，恰巧28歲林姓男子開著出租車載家人要前往台東遊玩，突然發現對面有機車滑過來已來不及，當場發生碰撞！

廣告 廣告

機車騎士張男頭部嚴重擦挫傷、四肢多處擦挫傷，消防局趕到現場時發現張男側躺路中央，已經沒有生命跡象，經現場急救後，救護車送玉里慈濟醫院急救，但不幸晚上8點多宣告不治。

警方到場處理，林男及張姓騎士2人酒測值都是0，林姓遊客與同車的家人都沒有受傷。

玉里警分局提醒用路人，隨時注意路況並減速慢行，由於近日降雨導致路面濕滑易發生危險，駕駛人應減速慢行及注意路況，以降低事故發生，確保行車安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》警政署啟動高階人事異動 林炎田接任北市警察局長

115年首宗釋憲案判決！辯護人對羈押處分提起準抗告案下午出爐

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

女網紅健身教練侵門踏戶嘿咻人夫！囂張傳訊「無套內射」嗆人妻

