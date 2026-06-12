雨天擋不住創業熱情！樹科大學生變身一日老闆 展現創新實力

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▲學產中心主任張怡棻（右一）與產設系劉念德老師（右二）、林群超師長到場力挺與創業學生合影展現校園創業活力。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】樹德科技大學為培養學生創新創業能力，日前舉辦「一日老闆挑戰：初夏感心創業市集」，邀集校內學生創業團隊擺攤展售，讓學生從課堂走向市場，透過實際銷售、顧客互動與市場驗證，累積創業實戰經驗。

▲創意市集現場結合時下流行的「MBTI人格特質大調查」互動看板，吸引眾多外籍生與本地學生駐足。

活動原訂於戶外舉行，因天候不佳移師圖資大樓一樓內廣場辦理。儘管當天細雨綿綿，仍澆不熄學生創業熱情，吸引不少師生到場支持，現場買氣與互動熱絡，展現校園創業活力。

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▲創業團隊以「左營建業新村重生計劃」設攤，將眷村導覽轉化為五感體驗遊戲。

本次共有7組學生團隊參與，包括文創手作、3D列印、動漫周邊、創意飲品及專題商品等多元內容。其中由藝術管理與藝術經紀系馬來西亞籍學生打造的「What’s your MBTI? 夏日解憂氣泡實驗室」，結合MBTI心理測驗與客製化飲品推薦，透過趣味互動成功吸引人潮，當天銷售超過30杯飲品，成為現場人氣攤位之一。

另一組由動畫與遊戲設計系學生經營的動漫主題攤位「你叫誰神代類激推了!」，事前針對校園動漫族群喜好進行市場調查，從商品規劃到陳列行銷皆展現專業態度，吸引眾多動漫迷駐足選購。生活產品設計系學生則將課堂創作化為實際商品，透過市集檢視市場接受度，累積寶貴的創業實務經驗。

活動開始前，校方特別邀請流通管理系校友曹菀真及企業管理系校友劉力維返校擔任創業業師，分享品牌經營、市場定位、產品開發與創業歷程，協助學生從實務角度思考創業方向，強化市場敏感度與經營能力。

此外，「重生計劃－『眷』戀舊時光」及「與你相遇的皂花」等團隊，也將大三專題成果延伸為創業商品，透過顧客回饋與銷售實作，進一步驗證創意構想的可行性，培養品牌經營與市場溝通能力。

▲學產中心設置「業師諮詢」專區，邀請流通系優秀校友曹菀真返校指導。

樹科大研發處學術暨產學育成中心表示，創業市集不僅是成果展示舞台，更是學生學習市場驗證與創業實踐的重要場域。未來將持續結合創業課程、業師輔導、創業競賽及育成資源，協助學生將創意轉化為具市場潛力的產品與服務，持續厚植校園創新創業能量，培育更多兼具創新思維與實作能力的新世代創業人才。（圖╱樹科大提供）