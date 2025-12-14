雨天未開頭燈遭罰1200元 女駕駛告輸還得付訴訟費
台北高等行政法院審理一起交通違規案件，判決寧姓女駕駛敗訴，她不僅需繳納1200元罰鍰，還須負擔300元訴訟費用。法官認定，駕駛在降雨時使用雨刷卻未開啟頭燈，已違反《道路交通安全規則》的法定義務。
寧姓女駕駛今年4月行經新北市淡水區民權路時，因「未依規定使用燈光」遭民眾行車紀錄器拍下檢舉，警方依《道路交通管理處罰條例》開罰1200元。寧女不服提起行政訴訟，她抗辯當下擋風玻璃只有輕微的水滴，且氣象資料顯示雨量為0毫米，現場其他車輛也沒開燈。
法官勘驗檢舉影片後發現，當時天色陰暗路面明顯潮濕，拍攝車輛的雨刷持續擺動，對向和同向的車輛大多都已亮起頭燈行駛，寧女也在行駛中開啟雨刷，但卻沒有開啟頭燈。
根據《道路交通安全規則》第109條規定汽車遇「雨、霧、視線不清時，應開亮頭燈」。法官強調，立法目的是為了提升車輛辨識度，保障整體交通安全，與駕駛自身視線無關。
法官進一步說明，氣象資料通常統計大範圍的概況，無法排除局部「微雨」或「毛毛雨」的情形，只要客觀上有降雨事實，就得依規定開啟頭燈。
