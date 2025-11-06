雨天東湖驚現神秘人龍！被誤認排《鏈鋸人》 背後真相藏洋蔥

生活中心／綜合報導

台北東湖街頭近日出現罕見排隊人潮，即使天氣陰雨綿綿，仍有民眾撐傘冒雨等候，引發路人側目。（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版) 臉書）

台北東湖街頭近日出現罕見排隊人潮，即使天氣陰雨綿綿，仍有民眾撐傘冒雨等候，引發路人側目。因《鏈鋸人 蕾潔篇》劇場版在台上映熱潮正旺，不少人誤以為又是動漫特典活動或限量套票開賣，直到真相曝光：「原來是在排補習班劃位！」

有網友3日在臉書社團「我是東湖人（社團版）」發文詢問「請問這是排什麼？」並附上現場照片，只見隊伍綿延至騎樓外，有人戴帽、有人撐傘，甚至自備小椅子坐著排隊。貼文曝光後掀起熱烈討論，不少人猜測是動漫相關「哈拉影城鏈鋸人套票」、「海報發送活動」、「可能是哈拉影城的鏈鋸人套票活動」、「排哈拉影城鏈鋸人套」直到有知情網友揭露「是補習班劃位」，才讓眾人恍然大悟。

其他人則留言說「一看就知道是爸媽在幫小孩排」、「下雨天還願意撐傘排好幾小時，真的太辛苦了」、「能不能改成抽籤比較公平？」、「爸媽撐傘淋雨幫孩子排隊，這畫面真的有洋蔥」。

事實上，這樣的景象幾乎每季都會重演，只要熱門補習班開放登記，家長們總是提前卡位，讓孩子在學習中，能有最好的視野「好幾天了，我還記得星期日那天6點多就在排」、「這裡排隊的狀況每一陣子就會看到，補習班的」。

