雨天衣服晾不乾好崩潰？家事達人教你「速乾妙招」告別霉味與臭酸味

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大雨襲擊而來的潮濕天氣，讓不少人苦惱衣服總是曬不乾，雖然晾了好幾天卻還是濕答答，還可能因此產生霉味與異味。尤其在沒有陽台或日照不足環境下，晾曬問題更讓人頭痛。家事達人提醒掌握「速乾技巧」，更能避免發霉、異味的狀況發生。





雨天衣服晾不乾怎麼辦？

台灣知名居家收納與生活清潔專家陳映如，透過臉書粉專分享，許多家庭在面臨持續降雨時，都會遇到衣物很難晾乾的問題。她表示，如果家中備有乾衣機，能有效縮短乾燥時間，不僅省時便利，也能降低衣物因潮濕而產生霉味的風險。

善用家電掌握「這些速乾妙招」

而即使家中沒有乾衣機，在室內晾衣時只要善用除濕機、電風扇等家電輔助，搭配正確的晾衣方式，仍能大幅提升衣物乾燥效率，輕鬆度過惱人的雨季。

室內晾衣＋除濕機：把衣服移到室內，搭配除濕機使用。乾得快，而且比較不用擔心衣物縮水、變形。 室內晾衣＋電風扇：讓衣服在室內自然晾乾，再用電風扇對著吹，加速水分蒸發 室內晾衣速乾技巧：

-長衣服掛外側，短衣服掛內側，長衣物接觸較多空氣，中間也能形成較好的通風空間。。

-衣服不要靠牆，四周有空氣流動，乾燥速度會更快。

-保持衣物距離，每件衣服大約留一個拳頭的距離。

-乾衣服先收起來，騰出空間，讓濕衣服更容易乾。。

-利用「拱形排列」晾衣，中間保留空間，空氣比較容易往上流動，形成類似煙囪效應的自然對流，也能幫助衣服乾得更快。

乾毛巾吸水法也有幫助

家事達人鄒潔安也曾提醒晾曬衣物相關妙招：

除濕機避開浴室、貼牆： 晾曬衣物別靠太近可能會阻礙散熱，導致過熱起火。

乾毛巾吸水法 ：在衣服上方蓋上毛巾，對於吸走濕氣也有幫助。

運用抗菌洗衣精：幫助消除衣物異味。

選對「洗衣時間」幫助衣服快乾

此外，也有專家表示，選對洗衣時間也能改善晾衣效果：

戶外晾曬：選擇濕度較低的中午到下午時段。

室內晾衣：選擇夜間洗衣，搭配除濕設備，反而更容易乾。

晾衣服時間不宜過久：不管室內室外晾衣服，室外陽光約3小時已足夠（一直晾著置之不理，衣服恐有變色的可能）。

浴室乾燥機：濾網清潔要注意，灰塵堆積可能增加發霉風險。

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