雨天衣服難乾又飄霉味 達人教「拱形晾法」加速乾爽

台灣冬季濕冷，連日降雨與低溫讓洗好的衣物常常曬不乾，甚散發霉味，日本洗衣專家大貫和泉建議，晾衣時可採用「拱形晾法」，將較長、厚重、不易乾的衣物掛在晾衣架外側，中間掛上較小、容易乾的衣物，可加快水分蒸發；此外，若在室內晾衣，可搭配電風扇或循環扇促進空氣流動，開啟暖氣時將衣物放在暖風直吹位置，或使用除濕機放置於衣物下方並開啟連續模式，都能加快衣物乾燥速度。

據日本女性網站《周刊女性 PRIME》報導，大貫和泉指出，衣物乾燥速度取決於溫度、濕度與空氣流動3大要素，因環境溫度高、濕度低且空氣能順暢流動時，水分會更快速地從纖維中蒸發，在雨天或濕度偏高的時節，應盡量維持溫暖、乾燥且有風的晾衣環境，才能縮短衣物乾燥時間。

廣告 廣告

在晾衣方式上，大貫和泉建議採用「拱形晾法」，將較長、厚重、難乾的衣物掛在晾衣架外側，中間懸掛較小、容易乾的衣物，形成拱形排列，這樣可讓風流穿透大型衣物，加速水分蒸發，若衣物長度相近，也可依材質調整，將吸水性高的棉質置於外側，快乾材質放在中央，提升整體乾燥效率。

大貫和泉說，若把衣服晾在室內衣，可搭配電風扇或循環扇，加強空氣流動，暖氣開啟時，將衣物晾在暖風直吹位置更佳，衣物之間應保持一個拳頭寬的間隔，讓濕氣能順利擴散，並選擇空氣流通良好的走廊、窗邊或廚房出入口位置晾曬；此外除濕機也能提升乾燥效率，建議放置於衣物下方並開啟連續模式，乾燥速度可增加2至3倍。

更多中時新聞網報導

不再隱忍 中高齡婦女家暴通報增

楊祐寧承父遺志開餐廳 楊謹華送海報相挺

龍華科大56周年 偕中榮醫療創新