雨天視線差？北市驚悚車禍 轉彎撞母子「二度輾童」

台北市 / 綜合報導

台北市南港區東新街巷口，昨(22)日晚上發生輾人車禍。一輛轎車在轉彎時撞倒了一對母子，其中一位9歲男童倒地後還被車輪二度輾過，緊急送醫所幸無生命危險，不過全身有多處擦挫傷，駕駛筆錄時供稱，因為下雨視線不佳，沒注意有行人才會直接彎進巷子，釀成事故。

黑色轎車，在巷口右轉，下一秒撞到人，還繼續往前開，車輪底下，好像輾過什麼東西，畫面放大再看一次，一名女子撐著傘，後方男童加快腳步，兩人剛走上斑馬線，就被轎車撞上，男童倒地後還被車二度輾過，行車，倒地的媽媽，看到兒子被壓在車輪下，立刻衝上前查看，而一旁的騎士行人，也上前關心，肇事駕駛驚覺輾到人，下車後看似手腳慌忙。

記者趙若評說：「事發的東新街口，旁邊就是國小，而且附近還有醫院，而在這一處路口，平時就有很多學童還有長輩會行經，沒想到如今卻發生了輾人意外。」。

22日晚上5點多，台北南港區東新街上，轎車撞倒兩名行人，嚇壞目擊民眾。附近民眾說：「因為小朋友比較矮吧，可能，然後那個電線桿可能也會擋到視線，人行道這麼寬，然後你過馬路的時候還是要看一下，因為小路大家也是比較橫衝直撞，但紅綠燈都還是有的啊。」

還原當下，轎車在路口右轉彎，接連撞倒一名媽媽和緊跟在後的男童，母子倆雙雙倒地，而肇事駕駛供稱，是因為下雨天，加上視線死角，沒注意斑馬線有行人，將被依未禮讓行人致人受傷，開罰1萬8到3萬6千元。

台北市南港交通分隊小隊長張智能說：「不慎擦撞穿越馬路之兩名行人，造成兩名行人多處擦挫傷送忠孝醫院，汽車駕駛酒測值為0。」

有網友說懷疑事故原因，可能因男童小跑步，加上穿深色衣服有關，家屬則表示，會再到大醫院詳細檢查，但母子倆共同經歷車禍，恐怕也被嚇得不輕。

