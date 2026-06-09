雨天該不該取消拜票？沈伯洋遭藍議員酸不在乎大安人 蔣萬安這樣說

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[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

受到滯留鋒面與西南氣流影響，全台各地近日持續降雨，導致政治人物行程也受到天候干擾。民進黨台北市長參選人沈伯洋原訂今（9）日上午前往大安區成功市場拜票，最終因雨為由取消行程。不過消息一出，隨即引來國民黨台北市議員楊植斗批評，認為成功市場大部分攤位位於室內，並無明顯風雨影響，甚至搬出台北市長蔣萬安當初在選舉時，其夫人出席成功市場拜票活動，還挺孕肚拉抬小雞。對此，蔣萬安今日回應表示，「每個人都有他自己面對基層的方式」。

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蔣萬安今日下午前往台北市議會備詢前，也被媒體問及是否認為大雨天應取消掃街行程？如果下大雨的話，自己會去嗎？（圖／鄧宇婷攝）

沈伯洋原定今日上午9時30分前往大安區成功市場進行掃街拜票活動。不過昨（8日）晚在臉書發文，臨時宣布取消行程，理由是考量近日天候狀況不佳，加上全台各地陸續傳出災情，因此決定暫緩活動，並強調日後一定會安排時間前往成功市場。

對於沈伯洋取消市場行程，楊植斗則在社群平台發文開酸，直指「黑熊……不在乎大安人？」他表示，雖然昨晚降下大雨，但台北市尤其大安區並未出現重大災情，且依照氣象預報，白天仍有放晴機會。楊植斗指出，成功市場除了周邊少數販售蔬果的攤販位於戶外，多數攤位均設置於室內空間，並不會受到風雨太大影響。他也笑稱，市場二樓有不少知名美食店家，「黑熊沒吃到有點可惜」。

楊植斗進一步回憶，蔣萬安競選台北市長期間，其妻子當時挺著孕肚陪同黨籍議員參選人到成功市場拜票，沿途親切與攤商、市民握手寒暄，至今仍讓他印象深刻。

蔣萬安今日下午前往台北市議會備詢前，也被媒體問及是否認為大雨天應取消掃街行程？如果下大雨的話，自己會去嗎？對此，蔣萬安表示，「每個人都有他自己面對基層的方式，謝謝。」



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