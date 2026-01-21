雨天釀禍？樹林28歲騎士疑路面溼滑衝撞逆向車 搶救無效亡

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名28歲蕭姓男子今(21)日上午7時許上班尖峰時刻，騎機車行經樹林區柑園路一段巷口時，疑因天雨路滑不慎自摔，失控衝向對向車道，與32歲范姓駕駛自小客車發生碰撞，蕭男當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。

新北市樹林警方獲報到場調查，事發當時28歲蕭姓騎士騎乘普通重型機車，沿柑園街一段往土城方向直行，疑因天雨致路面濕滑，不慎自摔倒地，與對向由32歲范姓駕駛開的自小客車發生碰撞。范男經實施酒測，酒精濃度為零。

警方已完成現場採證，並通知家屬到院協助後續事宜，至於詳細案發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

樹林警分局呼籲，天雨路滑，駕駛人行車時務必減速慢行，隨時注意車前狀況，以確保自身及其他用路人安全。

肇事范姓駕駛無酒駕，詳細肇事原因有待釐清。翻攝畫面

