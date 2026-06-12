雨天鞋濕腳臭又發癢？隔天繼續穿…小心黴菌悶出香港腳

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近日，重症醫師黃軒分享門診案例，指出雨天鞋襪濕透後若未在12小時內妥善處理，黴菌孢子將開始附著皮膚角質層，連續兩天悶濕超過48小時，香港腳幾乎難以避免。

雨天鞋襪濕透後若未在12小時內妥善處理，黴菌孢子將開始附著皮膚角質層。（示意圖／AI生成圖）

黃軒醫師描述，近日門診接獲一名上班族，連續數天穿著濕鞋上班，起初僅感覺腳趾縫發癢，後來逐漸出現發紅、脫皮與小水泡，自行搔抓後症狀反而持續加劇。

黃軒醫師指出，雙腳若長時間浸泡在潮濕、溫熱的鞋襪環境中，黴菌孢子便會開始「甦醒」並附著於皮膚角質層，若能在12小時內脫下濕鞋襪、洗淨並徹底擦乾，通常可成功阻斷感染；一旦每天長達8至10小時讓腳趾持續處於濕熱環境，且連續超過48小時，黴菌基本上已牢牢扎根並開始繁殖。

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黃軒醫師建議，雙腳處理應列為第一優先，依循「先顧腳、後顧鞋」原則進行。應立即脫下濕透的鞋襪，以清水仔細沖洗趾縫後徹底擦乾，再換上備用乾淨的襪子；若未攜帶備用襪，可暫時赤腳、穿辦公室拖鞋，或以乾面紙墊於腳底吸濕，避免皮膚長時間接觸潮濕環境。

進階乾燥方面，黃軒醫師表示可將鞋子置於除濕機旁縮短乾燥時間，或使用專用烘鞋機。（示意圖／AI生成圖）

鞋子的速乾處理同樣有其要點。黃軒醫師說明，應先取出鞋墊單獨晾乾，再將揉成球狀的報紙或廚房紙巾塞入鞋頭吸水，每隔1至2小時更換一次乾紙球效果最佳。搭配風扇時，可將鞋底朝上架高或靠牆斜放，讓鞋口對著風源加速蒸發。黃軒醫師特別提醒，若使用吹風機，只能使用冷風模式，高溫熱風會破壞球鞋膠水結構導致脫膠，皮革鞋款也可能因此硬化縮水變形。

進階乾燥方面，黃軒醫師表示可將鞋子置於除濕機旁縮短乾燥時間，或使用專用烘鞋機；若放入烘衣機，建議以烘衣架固定，避免碰撞受損。鞋子完全乾燥後，可在鞋內撒小蘇打粉、放入茶包或噴灑酒精，達到去除異味與殺菌效果。黃軒醫師另提醒，若辦公環境常遭逢暴雨，可在辦公桌下常備備用襪子與輕便拖鞋應急。

一旦腳趾縫出現發紅、脫皮、小水泡或劇烈搔癢等症狀，黃軒醫師表示，不應自行塗抹含高濃度類固醇的成藥，因類固醇有時反而成為黴菌的養分，應尋求醫師協助使用外用抗黴菌藥膏，通常連續塗抹2至4週即可完全根治。

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