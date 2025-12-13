雨季晾衣防霉有撇步！達人授「拱形晾法」 室內晾衣「加1物」加速乾燥

洗衣專家教潮濕季節晾衣服方法。（示意圖／Pixabay）

台灣即將邁入濕冷氣候，連日降雨加上氣溫驟降，不僅讓人感到寒意逼人，也讓日常洗曬衣物變得格外困難。衣服一整天晾不乾甚至出現霉味，成為不少民眾的煩惱。對此，日本洗衣專家大貫和泉於《週刊女性 PRIME》分享幾項有效對策，從晾曬技巧到風流控制，協助民眾應對潮濕季節的晾衣挑戰。

大貫和泉指出，衣物能否快速乾燥，與「溫度、濕度、風」三項要素密切相關。她解釋，當環境溫度較高、濕度較低，並且空氣流動良好時，水分會更容易自衣物纖維中蒸散。因此在濕氣重的下雨天，更應創造一個「溫暖、乾燥且有風」的晾衣環境，才能加快衣物乾燥速度。

針對晾曬方式，她建議採用「拱形晾法」：將較長、厚重、不易乾的衣物掛於晾衣架外側，中央則懸掛尺寸較小、容易乾的衣物，使整體呈現拱形排列。這樣的布置方式能促進風流穿透大型衣物，加速濕氣排散，提升整體乾燥效率。若衣物長度相近，則可依材質特性調整，例如吸水性高的棉質衣物可置於外側，快乾材質則放在中央。

針對不得不在室內晾衣的情況，她建議可搭配使用電風扇或循環扇，藉此加強空氣流動，加快衣物表面水分蒸發。如果家中有開啟暖氣，應將衣物晾在可直接接觸暖風的位置，不過她強調，「風」的影響遠大於「溫度」，空氣持續流動才是乾燥的關鍵。

此外，室內晾衣時應避免衣物擁擠，建議每件衣服間隔一個拳頭寬度，讓濕氣有足夠空間擴散。同時可選擇空氣流通良好的區域，如走廊、廚房出入口或窗邊進行晾曬。若搭配除濕機使用，建議開啟「連續除濕」模式並將除濕機置於衣物下方，有助於加速乾燥，效率可提升2至3倍。

除了上述方法，韓國節目《POINT》亦曾介紹快速乾衣技巧。當使用吹風機吹乾衣物時，可將衣服置入大型塑膠袋內，再將熱風導入其中，形成熱空氣循環，有效加速乾燥。不過專家提醒，每次使用約10分鐘後應讓吹風機暫停，避免過熱。

至於厚重衣物如外套、棉褲等，大貫和泉建議在晾曬時應將衣物「反面朝外」晾掛，讓內裡更快乾燥，並搭配寬版衣架以撐開肩型，增加通風面積，降低悶濕異味的發生機率。

