雨季洪災死傷攀升 水退不知等何時

季風降雨加上熱帶風暴加劇，導致東南亞發生多年來最嚴重的洪災，印尼、馬來西亞、泰國和斯里蘭卡，罹難人數超過600人、數百萬人受災。氣象學家表示，東南亞的極端天氣、可能是由菲律賓的颱風天琴、跟麻六甲海峽，罕見形成的熱帶風暴相互作用造成的。而且，氣候變遷，改變了風暴模式，導致降雨量增加、山洪暴發和風力增強，才會導致災情一再發生。

民眾 努爾丁：「(你受傷了嗎) 是的，(怎麼不去醫院) 我摩托車被沖走了。」

受傷婦女無助躺在地上，苦等外界援助。季風降雨加上熱帶風暴加劇，導致亞洲多國遭遇多年來最嚴重的洪災，其中印尼災情最慘，罹難人數超過300人，民眾 賈亞：「所有的東西都被水沖走了，所有的衣服都不能穿了。」

婦女住著木棍、走在快到膝蓋的泥水中，還有貨車深深掩埋在泥濘中，災民無語問蒼天。災情第2慘的泰國，罹難人數也突破160人，300多萬人受災 民眾 雷蘇姆蘇尼：「我住在宿舍裡 哪裡也沒去，整整5天都困在宿舍裡。」

受災最嚴重的合艾市，單日降雨量達到335毫米，創下300年來最高紀錄，有居民說水一度淹到4公尺，當地到現在仍然斷水斷電。位在南亞的斯里蘭卡，除了季風降雨、還有氣旋迪特瓦來襲 ，豪雨和洪患，造成全國各地罹難人數急遽攀升，上萬棟房屋被毀，全國13地區斷水斷電，當局宣布進入緊急狀態現在氣旋迪特瓦已經離開斯里蘭卡，朝著印度東南部逼近，目前當地已經下起大雨，國家災害應變部隊官員 沙赫迪：「在坦米爾那都邦部署14支隊伍。」

軍方表示，救援部隊主要部署在沿海地區，當地高度戒備，希望把災害降到最低。

