雨季洪災泡水中 莫三比克65萬人無家可歸

莫三比克去年10月初雨季至今，持續大雨導致洪水氾濫，造成至少114人死亡、65萬人被迫撤離家園，聯合國人道事務協調廳指出，目前有約10萬人被安置在99處臨時避難所，但現在仍然面臨兩大問題，首先是災區的救援相當困難，因為一共9省有多達5千公里的道路被洪水切斷，導致救援難以進入；另外，被救援的民眾雖然已經安置在避難所，但是糧食短缺、醫療和供水都欠缺，導致霍亂和傳染病風險增加，再加上當地進入颶風季，短時間內洪水恐怕還會持續。

民眾吊掛在直升機下方，還有十幾人仍受困在洪水當中；另一頭則是有人在屋頂上等待救援。

受災民眾 米米比爾：「孩子出生後，我們一直待在水裡，直到第2天早上，一架直升機來救我們，把我們送到這所學校。」

莫三比克去年10月初雨季以來，持續強降雨導致洪水氾濫，造成至少100人死亡，超過65萬人被迫撤離家園。

根據聯合國人道主義事務協調廳，重災區包含加扎省、馬布多省、索法拉省在內，一共9省，多達近5千公里道路和基礎設施被洪水破壞，使得救難人員難以抵達。

莫三比克行動援助組織代理執行長 科薩：「救援工作仍在進行中，有些地方我們無法進入，尤其是在加扎省，現在曼希卡的一些地方，也只能乘船前往，因為道路被水淹沒。」

根據莫三比克國家災害管理局指出，目前有約10萬人被安置在99處臨時收容中心。

受災民眾 瑪查娃：「我們逃離了被摧毀的家園，但願上帝能為我們開路，因為其他人連睡覺的地方都沒有，沒有毯子，島上(避難處所在地)滿目瘡痍。」

但由於多數避難所糧食不足、醫療與供水系統不堪負荷，增加霍亂與病媒傳染病風險，尤其婦女、兒童、長者面臨更高威脅；再加上當地正進入颶風季，未來幾天災區仍面臨洪水風險，聯合國表示當地亟需國際資金與人道援助。

