雨季洪災重創吉打 安置發放膚慰關懷

再來看到馬來西亞，這次的雨季，也統計有2人受災死亡，其中在吉打州、日得拉，多個低窪地區淹水，災情嚴重。因此慈濟志工動員，將聯絡處設立為、臨時疏散中心、進行發放，花蓮靜思精舍法師、也跨海前往，用愛陪伴、膚慰驚恐的心。

慈濟志工再度前進災區，低窪區全被淹沒，水勢還沒退下。慈濟志工劉炳坤：「 我們是根據政府的，那個水平的報告，因為它比去年高了半公尺，這個水 整個地上，加一尺半就會淹整個，整個街上 會淹掉。」

大水急速到來，談起災情狀況，心中滿是無奈。災民張潤昕：「 昨天沒有進到水，直到今天七點早上這樣，水越來越深，就直接流下來了，流下來的速度很快，好像2005年那樣，從河水流下來，就是(災情)來 就要面對。」

日得拉仁愛組主席 陳奕駩：「 (慈濟人)很早就去災區巡邏，我們有問過師姑，需要什麼列給我們，我們就去雜貨店買來。」

靜思精舍德勷法師和德瑋法師心繫災情，也親赴臨時疏散中心，用愛陪伴，膚慰受災鄉親，給予安定的力量。花蓮靜思精舍 德勷法師：「你在這裡 有得吃 有得住，你要安心哦，當做自己家一樣。」

災民 莫華有：「辛苦了師父們，辛苦了慈濟人，特地從台灣這樣遠來，我感受到很傷心(擔心)。」

截至11月26號，共發放 322 份物資。待水勢退去後，慈濟也投入災後清掃，陪伴災民恢復家園，讓生活重新步上軌道。

