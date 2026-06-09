雨季蟑螂「恐飛5公尺從2樓入侵」 環保署教3招擋下

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生活中心／倪譽瑋報導

當氣溫在30°C左右、濕度在60%以上時，美洲蟑螂可能飛起來。（示意圖／資料照）

夏天雨季期間有些人發現家中蟑螂變多。近期日媒解說家裡為什麼有蟑螂，夏天氣溫升高適合牠們活動，當太熱時便會找陰涼室內躲著；而部分品種蟑螂可飛到5公尺高，可能從2樓入侵。怎麼防蟑螂，環保署提出不給來、不給住、不給吃喝，夏天蟑螂多，應確保家裡無縫隙可入侵、無食物與適合蟑螂躲藏處，最後可在牠們常出沒處放蟑螂殺蟲劑。

家裡為什麼有蟑螂？怎麼防蟑螂入侵？

據日本生活網站「grape Lifehack」資訊，6月濕度增加、氣溫升高，當地除蟲公司指出，夏季家中大量出現蟑螂為多重原因所致，首先氣溫高於25℃時牠們最為活躍，雨季與夏季這段時間是繁殖的理想時期「數量往往會爆炸性增長」。

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另外，蟑螂不喜歡太熱，當氣溫超過35°C時，牠們會為避免陽光直射，尋找陰涼處或涼爽的室內場所躲；而美洲蟑螂等蟑螂在盛夏時節，氣溫在30°C左右、濕度在60%以上時，可能會飛起來，部分也可能飛到5公尺高，因此牠們有時會從二樓的窗戶或陽台進入室內。

對於防治蟑螂的方式，報導指出3要點：阻止牠們進入、讓牠們遠離、徹底消滅牠們，防止進入包含擋住門口與窗戶縫隙、用細網罩住排水口；讓蟑螂遠離，則是清掉食物殘渣、紙箱，讓牠們無食物吃、無地方躲；消滅蟑螂方面，除了準備殺蟲劑外，可買含有硼酸的蟑螂餌劑，不僅可以消滅吃下毒餌的蟑螂，還能消滅吃其屍體的其他蟑螂。

夏天雨季蟑螂多 環保署推薦3阻擋、蟑螂殺蟲劑

台灣的環保署，官網也有分享防蟑治本撇步「三不」原則：不給來、不給住、不給吃喝，和上述類似，不給來即是門、窗、管線不留縫隙，廚房、浴室的排水口須經常刷洗；不給住，則是建議舊報紙也得清，保持室內的乾燥，也能減少蟑螂生存繁殖必要水分的條件；不給吃喝，除了避免家中有食物殘渣，垃圾桶、廚餘桶要加蓋。

至於消滅蟑螂的方式，環保署核准的環境用藥殺蟑產品多元，除了使用蟑螂餌劑（推薦放裂縫、牆角、縫隙），也可使用噴霧劑在蟑螂出沒處上下噴灑約10公分帶狀的藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡。

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