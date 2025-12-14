雨季衣服晾不乾怎麼辦？專家教「拱形晾法」 室內「多1物」乾得更快

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台灣北部冬季濕冷，連日降雨加上氣溫下降，讓不少民眾發現衣服怎麼晾都不乾，甚至悶出霉味。對此，日本洗衣專家大貫和泉在《週刊女性 PRIME》分享實用技巧，協助民眾在雨季也能有效提升晾衣效率，減少異味困擾。

大貫和泉指出，衣物乾燥主要受到「溫度、濕度與風」三因素影響。（示意圖／Unsplash）

大貫和泉指出，衣物乾燥主要受到「溫度、濕度與風」三因素影響。當環境較溫暖、濕度偏低，空氣能持續流動時，水分就能更快從衣物中散出。下雨天濕氣重，更需要刻意營造溫暖、乾燥又有風的晾衣環境，才能縮短晾衣時間。

他建議晾衣服時採用「拱形晾法」，也就是將較長、較厚、不易乾的衣物掛在曬衣架外側，中間則放較短、較薄、容易乾的衣物，讓整體排列呈現拱形。這樣可以幫助空氣穿過衣物空隙，加速水分排出。如果衣服長度相近，可以依材質調整，例如吸水性高的棉質衣物掛在外側，快乾材質則掛在中間。

針對只能在室內晾衣的民眾，大貫和泉則建議搭配電風扇或循環扇使用，強化空氣流動，加速水分蒸發。如果家中有暖氣，也可以將衣物晾在暖風可吹到的位置。他強調，相較於溫度，「風」的影響更為關鍵，空氣持續流動才是晾衣的重點。

此外，室內晾衣時應避免衣物過於密集，每件衣服之間至少保留「一個拳頭」的距離，讓濕氣能順利散開，而晾曬位置可以選擇走廊、窗邊或空氣流通的地方。如果搭配除濕機，建議開啟連續除濕模式，並將衣物掛在上方，有助於加快乾燥速度。

針對外套、棉褲等厚重衣物，大貫和泉提醒，晾曬時可以將「內裡朝外」，並使用寬版衣架撐開衣型，增加通風面積，有助於降低悶濕與異味產生的機率。

