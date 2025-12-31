雨彈升級！4縣市豪大雨特報 一路下到晚上

東北季風影響，氣象署發布豪大雨特報，提醒今(31)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率。

4縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署提醒，雨勢將從白天持續到晚上，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

此外，氣象署指出，元旦隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫將逐漸下降，有越晚越冷的趨勢，其他地區晚起氣溫亦下降，預估中部以北及東北部元旦晚上會降至14度左右，其他地區降到16至19度。

