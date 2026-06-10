雨彈掃半個台灣！12縣市發布豪雨、大雨特報

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中央氣象署今（10日）上午針對12縣市發布豪雨、大雨特報。滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日臺東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。

12縣市發布豪雨、大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今、明兩天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，臺灣中南部地區及東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，今日南部山區亦有局部短延時豪雨發生的機率。

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