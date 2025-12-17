雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9.5 度。隨著東北季風今日起稍微增強，迎風面水氣逐漸增多，氣象專家林得恩更示警，這波雨勢宛如雨神準備「Long Stay」。預計週五起加上南方雲系北移，全台降雨機率普遍提高，濕涼天氣恐將一路持續至下週一才會有轉緩趨勢，民眾外出務必攜帶雨具。

氣象署指出，今日白天起東北季風增強，北部及宜花地區雲量增多，白天高溫略降至 24 度，體感轉涼；中南部與台東則維持 26 至 29 度舒適溫暖，但須留意日夜溫差較大。降雨方面，今、明（18日）兩天主要受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部較大雨勢發生機率，桃園以北、花東及恆春半島亦有局部或零星短暫雨。此外，氣象署也發布「陸上強風特報」，桃園至台南沿海、東南部及澎湖、金門、馬祖等離島地區，易有 8 至 9 級強陣風。

天氣變化將在週末更為明顯。氣象署預報顯示，週五至週六（19 日、20 日）雖然東北季風減弱，但隨之而來的是南方雲系北移，導致台灣附近水氣偏多，大氣環境相當不穩定。屆時各地降雨機率普遍提高，除了原本的迎風面之外，南部、東部及東南部地區也將轉為有局部短暫陣雨的天氣型態，其他地區亦有零星降雨機會。

針對這波漫長的水氣影響，氣象專家林得恩透過「林老師氣象站」臉書專頁分析，這波雨勢看來是「雨神準備 Long Stay」。他指出，週日（21 日）東北季風將再度增強，迎風面的桃園以北、東北部及東部地區雨勢將再起，東南部也有零星短暫雨，其他地區雖維持多雲到晴，但整體環境水氣仍多。

圖／氣象專家林得恩透過「林老師氣象站」臉書專頁分析，這波雨勢看來是「雨神準備 Long Stay」。

展望下週天氣，氣象署表示，下週一仍受東北季風影響，桃園以北及宜花地區仍有局部短暫雨；直到下週二東北季風稍減弱後，降雨範圍才會縮小至基隆北海岸及東半部地區。林得恩也預測，整體的降雨變化，恐怕要等到下週一（22 日）之後，才會有短暫且逐漸轉緩的跡象，建議民眾近期安排戶外活動需多加留意最新天氣資訊。

