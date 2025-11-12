雨彈炸宜蘭! 大同地鄉道淹滿水 3年輕人"跳水玩樂"惹議

地方中心／綜合報導

宜蘭昨天下了一整天的雨，許多地方變成水鄉澤國，羅東鎮通往五結的大同地下道更是遭雨水淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，不過，深夜卻有三名年輕人穿著泳褲，把下水道當成游泳池，把橋墩輪流跳水，儘管宣稱是皮包掉了要下水找，但危險行為讓民眾抨擊太扯了！

穿著上衣和泳褲、前空翻跳入水中、一旁夥伴也接著跟上、濺起超大水花，剩下穿著藍色泳褲的年輕人、先是喬各位置，看朋友遠離之後，來各後空翻、漂亮落水！三名年輕人，跳水跳得不亦樂乎，讓人以為這是什麼游泳池或是蓄水池，放眼望去，疑？怎麼兩邊有橋墩、仔細一看，竟然是個地下道！

當事人自稱跳水是為了找錢包（圖／民視新聞）





一早縣府工程人員、帶著大型抽水設備，到場抽水，原來前一天，共伴效應，讓宜蘭地區下起大雨，羅東鎮通往五結的大同地下道，疑似排水系統不良，整個淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，沒想到，市區雨勢稍緩，卻變成了三名年輕人的跳水舞臺！民眾：「我覺得很誇張啊，怎麼會想在這邊跳水？。」民眾：「我覺得太誇張了，那邊游泳的話水也不乾淨。」民眾：「不好太危險了，也是做錯的示範，現在小孩子都會學。」

羅東鎮通往五結的大同地下道，疑似排水系統不良，警方拉起封鎖線禁止人車通行（圖／民視新聞）





民眾直呼太離譜，畢竟看看積水，不僅有一層汙油飄在上方，還有不少垃圾在水裡，如果真的有其他異物在水中，這一跳說不訂會跳出問題來，不過，當事人強調，是因為錢包掉了進去，才會找朋友一起下水尋找，但這危險動作，恐怕已經作了最壞的示範！

