雨彈狂灌南部「曾文水庫卻沒喝飽？」 內行曝：一次蓄滿很可怕

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生活中心／朱祖儀報導

不少人擔心中南部水情。（示意圖／資料照）

這週梅雨鋒面報到，各地出現明顯雨勢，原本拉警報的水情也得到舒緩，根據水利署統計，這波降雨為全台水庫進帳3.9億噸。但有網友好奇，為什麼南部大雨卻沒有讓水庫滿起來？文章曝光掀起討論，不少人指出，「曾文水庫一次裝滿很可怕好嗎？」

梅雨期下了一整週，有網友在Threads發文表示，很期待地打開台灣水庫即時水情，本來以為近來降雨不斷，台灣水庫應該進帳不少，不過還是很多水庫蓄水率不到50%，讓他很疑惑，「沒想到還是很缺水欸，為何沒有被裝滿？」

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另外，也有一名台南網友在Threads指出，永康區降雨不斷，感覺降雨量很豐沛，好奇「這週有可能把水庫補滿嗎？」

實際查看南部水庫蓄水量，仁義潭水庫蓄水率37.3%、烏山頭水庫31.6%、南化水庫45.9%、牡丹水庫61.1%，全台最大的曾文水庫則是19.1%，阿公店水庫因為6月1日至9月10日為空庫防淤期，因此不蓄水，目前為0%。

此次梅雨為台灣水庫進帳3.9億噸水量。（示意圖／資料照）

不少網友看到後，表示「曾文水庫要用這幾天補滿，南部可能會先淹水」、「這週要滿的話，我可能要划船上班」、「一場雨水庫就滿的話…在永康的我應該也要咕嚕」、「曾文水庫現在就滿也很麻煩，後續還有一大段的颱風季，颱風警報發布時要不要提早洩洪？操作上更困難」、「主要的集水區是在嘉義山區，跟永康下雨沒關係耶」、「水庫一次灌滿會減少水庫壽命，莫拉克已經示範過了。」

台灣颱風論壇也在下方留言，「曾文是全台最大的水庫捏，怎麼大家都要求它下一場雨就要漲停？」

梅雨降雨挹注！全台水庫進帳約3.9億噸水量

水利署透露，自6月4日起受到梅雨鋒面及西南氣流影響，截至今（11）日上午7時止，這波降雨已為全台水庫帶來約3.9億噸水量，其中南部主要水庫蓄水量明顯回升，曾文及烏山頭水庫蓄水量由5397萬噸，提升至1億380萬噸，增加近5000萬噸；南化水庫則由1710萬噸提升至3753萬噸，增加超過2000萬噸。由於部分降雨逕流尚未完全匯入庫區，預估蓄水量仍有持續回升空間。

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