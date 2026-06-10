雨彈狂炸高雄...典寶溪出海口發現浮屍 71歲翁失聯一夜死因待查

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高雄援中港典寶溪出海口今日上午驚傳男子落水，警消獲報到場打撈，確認已無生命跡象。讀者提供



高雄連日受梅雨鋒面及西南氣流影響，典寶溪水位暴漲。楠梓區援中港典寶溪出海口今（6/10）上午8時許驚傳發現一具男性浮屍，民眾見男子在水面載浮載沉趕緊報案。警消到場打撈時已明顯死亡，初步查出死者疑為71歲黃姓男子，他在前一天離家後失聯，家屬曾向警方報案協尋，詳細落水原因及死因仍待檢警進一步調查釐清。

楠梓警分局表示，今天上午8時許接獲民眾報案，指稱楠梓區援中港附近典寶溪出海口水面有人浮沉，警消獲報後立即趕赴現場處理。

廣告 廣告

消防人員到場後將男子打撈上岸，經確認已明顯死亡，因此未送醫急救；警方初步檢視遺體未發現明顯外傷，身上留有證件，研判死者身分疑為71歲黃姓男子。

據了解，黃姓男子9日離家後遲未返家，家屬察覺有異，當晚即向警方報案協尋，未料隔日竟在典寶溪出海口尋獲遺體，讓家屬相當悲痛。

警方指出，目前尚無法確認黃男落水原因及死亡經過，後續將報請橋頭地檢署檢察官相驗，以進一步釐清確切死因及相關案情。

更多太報報導

高雄抽驗飲冰品揪2違規！可不可紅茶、冰瘋爆冰淇淋違規上榜

雨夜驚魂？鳳山溪驚傳有人落水 警消漏夜搜尋竟找到神秘據點

《蜘蛛人》名言成勉勵金句 陳其邁警察節向基層英雄致敬