雨彈狂炸！全台18縣市豪、大雨特報「下半天趨緩」 高雄5區今停班課

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[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導

中央氣象署今（10）日上午8時20分發布最新豪、大雨特報，範圍涵蓋全台18縣市，其中高雄市、屏東縣、台東縣為豪雨特報。氣象署提醒，山區應嚴防局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區同樣有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水，連日降雨，也需特別留意坍方、落石及土石流。

氣象署對18縣市發布豪、大雨特報。（圖／氣象署）

受到滯留鋒面及西南風影響，今全台各地易有短延時強降雨，氣象署上午針對高雄市、屏東縣、台東縣發布豪雨特報；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣發布大雨特報。其中，又以中南部及花東山區雨勢最為明顯，將不定時出現強降雨，且應慎防雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

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根據氣象署資料，今日雨量累計排行第一名測站為屏東丹路131毫米、第二為嘉義二萬坪（阿里山）131毫米、第三為屏東獅子鄉116.5毫米、第四為屏東丹路國小115.5毫米、第五為台東達仁112.2毫米。

氣象署指出，下半天起鋒面將逐漸南移至巴士海峽，各地降雨明顯趨緩；氣溫方面，台灣北部及宜花高溫約25至27度，中南部及台東為28、29度左右，各地低溫約23至26度。

根據行政院人事行政總處資訊，今日停止上班上課地區為：高雄六龜區、甲仙區、那瑪夏區、茂林區、桃源區。

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