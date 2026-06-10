雨彈狂炸! 國6下方烏溪"3工人受困沙洲"緊急吊掛救援

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中部中心／張家維 南投報導

大雨不斷，南投傳出國道六號13K處下方，烏溪河床上，正在進行橋墩穩固工程，突然溪水暴漲，3名工人來不及撤退，一度受困沙洲，消防人員緊急出動垂降設備，花了將近一小時，成功將人安全吊掛救出。

水位暴漲四周水流湍急，溪水中沙洲上，遠遠地可以看到有一部休旅車、一部挖土機，還有3個人，在沙洲上來回踱步，有的忙著打電話，身上都已經穿著救生衣等待救援。





暴雨狂炸溪水暴漲! 3工人受困沙洲 消防吊掛救援

3工人受困沙洲 消防吊掛救援（圖／民視新聞）

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10日上午雨勢不斷，3位工程人員在國道六號13公里處下方的烏溪，進行橋墩穩固工程，溪水暴漲，3個人來不及撤退，連同一台挖土機和一輛休旅車受困沙洲，消防隊接獲報案，緊急出動3個分隊前往吊掛救援。眼看水勢兇猛，沙洲宛如小孤島，離地面大約20幾公尺，有6、7層樓高度，先由一名體重較輕的女性消防員帶著安全裝備垂降下去，從她拍下沙洲上的視角，接近水域，水勢轟隆隆聲勢嚇人！





暴雨狂炸溪水暴漲! 3工人受困沙洲 消防吊掛救援

3名工程人員受困在離地面大約20米的烏溪沙洲上(圖/翻攝畫面)









工程搭起的便橋被大水沖得搖搖欲墜，3人輪流吊掛上路面。所幸雨勢漸歇，花了將近一個多小時，將三名工程人員以吊掛方式，順利救上國道六號路面，結束這場沙洲驚魂。





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