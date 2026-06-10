雨彈狂炸！「馬路淹成小河」通勤族怨：怎沒豪雨假

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者張昱傑、龔芸可 / 綜合報導

近期全台各地雨勢不斷，今（10）日一早台中、屏東等地都出現積水情形，而桃園有西瓜田整片泡水，才剛施肥沒幾天的西瓜苗，幾乎泡在積水裡，也讓農民叫苦連天。下雨天像是西瓜、哈密瓜都容易受到水傷，業者也分享怎麼看水果有沒有壞。

台中、屏東一早出現積水情形，民眾怨怎麼沒放豪雨假。（圖／翻攝自Threads @ying10.21）

大雨下個不停，眼前霧濛濛一片，這裡是屏東科技大學，學生撐著傘艱辛上課，忍不住抱怨這樣的天氣，怎麼沒有豪雨假。

台中大里馬路淹成小河，積水淹到腳踝高度，台東南迴公路雨勢猛烈，邊坡也緊急擺上三角錐示警，全台雨彈續炸，不只通勤族叫苦連天，農作物也大受影響。一眼望去整片西瓜田幾乎泡在積水裡，還在努力長大的西瓜苗，如今只剩葉片露出水面，讓農民看了相當心痛。

廣告 廣告

氣象署預估鋒面仍會北移，中半部前西半部地區及東半部山區，還是要多加留意。

溪海休閒農業發展協會理事長王應和：「趕快緊急的做水路的疏通，那目前的話，水位已經有降下來，後續的影響就要看接下來的天候，那因為現在正在西瓜的開花期跟留果期 。」

園區只能想辦法疏通，雨勢雖然看似稍稍趨緩 ，但氣象署預估鋒面仍會北移，中半部前西半部地區及東半部山區還是要留意局部大雨，到了14日又有鋒面接近，加上西南風得提防短延時豪雨，倒是農作物長時間泡水，不只可能影響產量，後續價格波動也會連帶衝擊市場，除了農民擔憂收成，消費者也怕買到受到水傷的水果。

農作物大受影響，整片西瓜田幾乎泡在水裡，讓農民看了相當心痛。

水果行業者：「聽聲音啊，硬度跟熟度、軟度、聲音比較響亮的是比較熟度，水傷的機率比較少。」

水果行業者：「靠近土壤的這一塊，那這個摸下去是乾的，然後再摸下去壓下去，是紮實的，是硬的，那基本上就沒有問題 。」

業者分享選水果小撇步，尤其西瓜、哈密瓜、鳳梨、木瓜，瓜類水果容易有水傷狀況 ，提醒民眾，雨後間隔兩三天後再買比較保險，不然就得切開當天馬上吃，避免吃壞肚子。

更多三立新聞網報導

義大遊樂設施異常！遊客卡高空1多分鐘 園方緊急發聲

連假不想塞在國道上？「11條替代道路出爐」 匝道管制時段一次看

2天半雨量「半個台灣紫爆」！被讚及時雨 南部人嗨喊：能多撐2個月

西門町一脆甜甜圈爆分家！前員工控：房東獨吞所有 官方發聲明反擊

