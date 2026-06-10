雨彈狂炸！「3日累積雨量圖」曝光 氣象粉專揭曉：「這地區」居冠

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近日雨彈開炸，氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，累積雨量以高雄六龜540毫米居冠。（鏡報姜永年）

近期雨彈開炸，氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今（10）日貼出「3日累積雨量圖」並說，目前以高雄六龜540毫米居冠，西部平原地區也普遍有明顯降雨。

氣象署指出，滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，易有短延時強降雨，台東縣、恆春半島已有豪雨發生，今日基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，氣象署也對12縣市發布大雨特報。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」貼出「3日累積雨量圖」並說，過去2天半，在鋒面與西南氣流共同影響下各地累積了相當可觀的雨量，「其中，高雄六龜以540毫米居冠，西部平原地區也普遍有明顯降雨。

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「台灣颱風論壇─天氣特急」提到，攸關南部供水的曾文、南化水庫，集水區累積雨量約150～200毫米，而南化水庫附近的甲仙更測得445毫米。

「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，雖然這次西南氣流的強風軸位置較偏南，使得整體雨量略低於原先預估，但雨勢分布較為平均，降雨過程也相對平穩，未出現大範圍、長時間的極端強降雨，在降低致災風險的同時，仍為中南部帶來相當可觀的降雨，對集水區而言是相當理想的降雨型態。

「台灣颱風論壇─天氣特急」提到，儘管這些雨量還不足以讓水庫水位大幅回升，更不可能一次補滿庫容，但已為各集水區帶來實質進帳，對原本相當吃緊的南部水情來說，無疑是一場及時雨，不僅減緩水位持續下滑的壓力，也為後續水資源調度爭取更多緩衝空間。

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