雨彈狂炸12縣市豪、大雨特報 高雄5地停班課！週末滯留鋒北移威脅全台

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今日滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，中南部地區及東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨。（鏡報姜永年）

今（10日）滯留鋒面持續影響全台有雨，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，氣象署一早對12縣市發布豪雨、大雨特報，高屏山區、台東與恆春半島恐有局部豪雨，高雄市5行政區今日停班停課。氣象專家吳德榮表示，今日滯留鋒仍在台灣徘徊，需留意劇烈天氣及致災降雨。今晨深夜鋒面雲系挾對流胞移入，各地皆降雨，中南部雨勢明顯。

氣象署指出，受滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨；苗栗以南及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。

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高雄市府昨晚（9日）公告，今日高雄市山區雨量預計仍會達停班停課標準，為維護山區民眾安全，今日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停班停課。

氣象署針對12縣市發布豪雨、大雨特報。（氣象署提供）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，今晨鋒面雲系挾對流胞移入，弱降水回波中有較強回波，各地皆降雨，中南部較明顯。

今日滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大，應特別注意其中所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨致災。今日各地氣溫：北部23至26度、中部24至28度、南部24至29度、東部24至30度。

最新模式模擬顯示，明（11日）滯留鋒南移，局部地區仍有強對流發展機率。週五（12日）至下週日（14日）滯留鋒又漸北移，強對流再度威脅全台，期間視西南季風的配合，仍有劇烈天氣及致災性降雨的威脅。

下週一至週五（15～ 19日）滯留鋒北部海面徘徊，台灣在不穩定的西南季風範圄内，仍有劇烈天氣發生機率，午後機率高於其他時段。

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