雨彈狂炸12縣市豪、大雨特報 高雄5地停班課！週末滯留鋒北移威脅全台
今（10日）滯留鋒面持續影響全台有雨，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，氣象署一早對12縣市發布豪雨、大雨特報，高屏山區、台東與恆春半島恐有局部豪雨，高雄市5行政區今日停班停課。氣象專家吳德榮表示，今日滯留鋒仍在台灣徘徊，需留意劇烈天氣及致災降雨。今晨深夜鋒面雲系挾對流胞移入，各地皆降雨，中南部雨勢明顯。
氣象署指出，受滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨；苗栗以南及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
高雄市府昨晚（9日）公告，今日高雄市山區雨量預計仍會達停班停課標準，為維護山區民眾安全，今日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停班停課。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，今晨鋒面雲系挾對流胞移入，弱降水回波中有較強回波，各地皆降雨，中南部較明顯。
今日滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大，應特別注意其中所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨致災。今日各地氣溫：北部23至26度、中部24至28度、南部24至29度、東部24至30度。
最新模式模擬顯示，明（11日）滯留鋒南移，局部地區仍有強對流發展機率。週五（12日）至下週日（14日）滯留鋒又漸北移，強對流再度威脅全台，期間視西南季風的配合，仍有劇烈天氣及致災性降雨的威脅。
下週一至週五（15～ 19日）滯留鋒北部海面徘徊，台灣在不穩定的西南季風範圄内，仍有劇烈天氣發生機率，午後機率高於其他時段。
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狂風暴雨還沒結束！粉專示警「鋒面並未完全遠離」：這時會再回來
今（10）日滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，臺灣西半部、東南部地區及東部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區及南部山區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。對此，氣象粉專也示警，鋒面並未完全遠離。
雨灌全台！氣象署：明後天「雨勢更猛」 豪雨一路炸到週末
受到滯留鋒面與西南風影響，全台暴雨狂灌，部分地區也傳出災情。中央氣象署表示，這波降雨預估持續約一週，尤其明、後兩天（9日、10日），將是鋒面影響最劇烈的時段，中南部山區不排除出現豪雨以上等級降雨，提醒民眾提前做好防災準備。
致災性豪大雨來襲！苗栗泰安緊急停班課 全台21地「豪雨假」一次看
本週受滯留鋒及西南氣流影響，全台降雨明顯，預估今、明（6/9、10）2日雨勢最為劇烈，氣象署也持續針對多地發布豪雨特報。今日至目前為止已有部分地區達停班、停課標準，苗栗縣泰安鄉今天早上緊急宣布停班停課一天，另外台中市和平區、南投縣仁愛鄉，還有嘉義縣5鄉、高雄市5區、屏東縣8鄉，共計21地，今日皆停班停課。
【更新】滯留鋒面、西南氣流挾豪大雨 嘉高屏18行政區明停班停課
[Newtalk新聞] 高雄市政府今（8）日宣布，受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署預估9日山區雨量將達停班停課標準，為保障山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區9日停止上班、停止上課，其他行政區則維持正常上班上課。 稍早屏東縣政府宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉，共8鄉鎮9日也停班停課。嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉等5山區鄉鎮，明天也停止上班、停止上課。 高市府指出，根據氣象署最新資訊，這波天氣系統帶來持續強降雨，中南部山區局部有豪雨以上等級降雨機率，山區累積雨量易達致災標準。呼籲民眾避免前往山區，注意土石流、坍方及溪水暴漲等風險，並提前做好防災準備。市府並提前執行預防性撤離，截至今晚6時，已完成5區共1681人撤離安置。 中央氣象署預報顯示，9日至10日為本波降雨最劇烈時段，全台西半部、東北部及山區普遍有陣雨或雷雨，局部大雨至豪雨，中南部山區更可能出現豪雨等級以上降雨，影響可能延續至6月中旬。 這是近期梅雨季典型滯留鋒面配合西南氣流所致，類似過去多次事件，高雄山區常因地形抬升作用放大雨勢，市府已依標
強風軸正對台灣！氣象粉專示警「挑戰熱帶低壓」 降雨最劇時間曝光
受滯留鋒面及西南氣流影響，明（9）日整個西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上，氣象署已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，廣東海域附近明天將有低壓渦漩發展，預計週三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，由於強風軸正對台灣，「使週二下午至週三下午成為本輪降
梅雨神救場！南「3水庫」喝飽了 網：請下爆下滿
生活中心／林善柔報導日前受到台灣南部地區許久未降雨影響，各大指標水庫的水情曾一度陷入嚴重危機，面臨乾涸考驗。所幸近日迎來入夏後最關鍵的梅雨鋒面，在連續6天大雨的強力挹注下，南部主要水庫的蓄水量在短短一週內顯著回升，目前已重回安全防線。
全台大雨狂炸！這些縣市「雨量達標」可停班課
生活中心／王妤倢報導全台大雨狂炸，氣象署針對基隆市、台北市、新北市等多個縣市發布豪雨特報，多地時雨量驚人，讓不少上班族與學生紛紛叫苦連天。中央氣象署示警，明後兩天（9、10日）受到滯留鋒面與強烈西南氣流的雙重夾擊，全台各地降雨機率極高，西半部、宜蘭地區以及花東山區，都將出現廣泛且持續的陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其中南部山區更要嚴防局部「豪雨等級以上」的致災性降雨。雖然到了週四，滯留鋒面將短暫南移至巴士海峽，整體降雨會略為趨緩，但週五鋒面又會再度重返台灣上空，伴隨著西南風增強，水氣勢必再度激增。面對這波強勢梅雨，許多民眾最關心的莫過於是否有望放「豪雨假」，對此，現行的停班停課雨量標準也隨之曝光。
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
不斷更新／苗栗泰安緊急停班課！ 6/9全台「豪雨假」一次看
受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，週二週三是降雨最顯著時段，各地易出現短延時強降雨及積淹水情形。《台視新聞》整理6月9日全台各縣市停班課情況：北部地區基隆市：未
降雨大解渴! 南化水庫今年首次滿載挹注 蓄水率突破40%
南部中心／林俊明、陳家祥、陳姵妡 台南高雄報導梅雨滯留鋒面跟西南氣流夾擊，帶來驚人雨量，也為南部水情帶來及時雨！高雄山區豪雨不斷，帶動旗山溪流量創下今年最大值，水利署也因此擴大"越域引水"，讓高雄跟台南共用的南化水庫，迎來今年首次滿載挹注，目前蓄水率一舉突破40%，大幅舒緩南部水情。
暴雨狂炸鞋襪還是乾的！一票人激推這牌防水神鞋
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CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 梅雨狂轟炸，雨勢沒完沒了，不少民眾也開始出現症狀，只要一下雨，頭就開始隱隱作痛，甚至出現偏頭痛、頭暈、疲倦、注意力不集中等症狀，中醫師門診觀察就發現，近期因頭痛就診患者明顯增加，且許多人都有共同特徵：天氣一變就開始不舒服，尤其在連續降雨、氣壓下降的期間最為明顯，中醫師指出這種「天氣病」背後往往是身體整體調節能力下降發...
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近期梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，雖然帶來不便，但也為台灣水庫帶來豐沛進帳。這波梅雨在短短6天內，為全台主要水庫挹注了超過1.2億噸的寶貴水量，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」，民生、產業與農業用水的壓力均獲得大幅舒緩。
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 台電：未造成停電 已動員搶修
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌，警消獲報後派員到場警戒，並通報台電公司等單位，事發原因待釐清。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落，已動員人力搶修。
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馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
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高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
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警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!
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受到鋒面與豪雨影響，中部地區接連傳出災情，台中海線地區繼9日晚間發生逾800戶停電後，今（10日）下午又爆大規模停電事故，影響範圍涵蓋清水、沙鹿、梧棲、龍井及大甲等地區，連台灣大道沿線多處交通號誌一度停擺，大甲鎮瀾宮也受到波及，造成民眾生活及交通大受影響。
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