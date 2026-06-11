雨彈狂襲南部 「曾文水庫這周會滿嗎？」一票人笑回：那要划船上班

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梅雨季來臨，各地都出現明顯雨勢，原本拉警報的南部水庫水情也藉機得到緩解，不過有網友好奇，雨都已經下這麼大，又這麼多天了，怎麼還沒把水庫們灌飽？引發不少網友討論，表示要用這幾天就把台灣最大的水庫補到滿，南台灣可能會淹水到要划船上班。

一名網友在Threads上好奇發問，台南永康區這幾天的雨下得很大，這周不知道有沒有機會能夠把南部的水庫補滿，並曬出南部4個水庫的水量截圖，其中曾文水庫、烏山頭水庫的水量都還不到20%。

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截止目前為止，按照水利署的統計，台灣南部的水庫水情，仁義潭水庫蓄水率37.28%、烏山頭水庫31.64%、南化水庫45.87%、牡丹水庫61.3%，全台最大的曾文水庫則是19.3%，阿公店水庫則因為6月1日至9月10日為空庫防淤期不蓄水，目前是0%。

貼文曝光後，不少網友被這樣的發言逗樂，台灣颱風論壇小邊也前來留言，「曾文是全台最大的水庫捏，怎麼大家都要求它下一場雨就要漲停？」、「曾文水庫要用這幾天補滿，南部可能會先淹水」、「麥阿，曾文水庫補滿都是颱風雨災之際」、「這週要滿的話，我可能要划船上班」、「一場雨水庫就滿的話…在永康的我應該也要…咕嚕」。

根據水利署表示，受6月4日起梅雨鋒面及西南氣流影響，全台各地陸續出現明顯降雨，截至6月11日上午7時止，本波降雨已為全台主要水庫帶來約3.9億噸預估入流量，有效挹注水庫蓄水。其中，台南地區主要水庫集水區降雨效益尤為顯著，曾文及烏山頭水庫蓄水量由6月4日的5,397萬噸（蓄水率10%），提升至目前1億380萬噸（蓄水率20%），增加近5,000萬噸；南化水庫則由1,710萬噸（蓄水率21%）提升至3,753萬噸（蓄水率46%），增加超過2,000萬噸。由於部分降雨逕流尚未完全匯入庫區，預估蓄水量仍有持續回升空間。

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