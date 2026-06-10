雨彈範圍又擴大！18縣市豪雨、大雨特報 大雷雨轟2地
雨彈範圍擴大！中央氣象署今（10日）上午8時20分針對18縣市發布豪雨、大雨特報，低窪地區請慎防積淹水。另外，氣象署還針對屏東縣、臺東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至09時30分止。
氣象署表示，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日臺東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
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