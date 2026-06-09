雨彈繼續炸！「大量雲雨帶」向中南部移 12縣市豪、大雨特報 大雷雨轟2地
（生活中心／黃韻璇報導）氣象署今（10）日針對12縣市發布豪、大雨特報，表示受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
豪雨特報縣市：高雄市
大雨特報縣市：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣
此外，氣象署針對「屏東縣、臺東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至07時53分止。
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，原先位於廣東海域的低壓系統，目前已來到臺灣西南方海域，低壓南側的西南風與偏北風在西南沿海交會輻合，產生大量雲雨帶，並向中、南部移動。粉專提醒，一直到今（10日）清晨，中部、南部地區要特別注意雨勢。
更多三立新聞網報導
東京管樂團桃園雨中演出！日本樂手嘆「樂譜濕透」：第一次也是最後一次
遭民眾怒問「何時要審總預算」？葉元之回嗆：人一綠腦就殘 網友全看傻
豪雨繼續炸！10日全台停班停課一覽 「5地區」今放豪雨假
北市府週末發文轟沈伯洋外行！山友看不下去開罵：是你們做不到吧
其他人也在看
雨灌全台！氣象署：明後天「雨勢更猛」 豪雨一路炸到週末
受到滯留鋒面與西南風影響，全台暴雨狂灌，部分地區也傳出災情。中央氣象署表示，這波降雨預估持續約一週，尤其明、後兩天（9日、10日），將是鋒面影響最劇烈的時段，中南部山區不排除出現豪雨以上等級降雨，提醒民眾提前做好防災準備。
【更新】滯留鋒面、西南氣流挾豪大雨 嘉高屏18行政區明停班停課
[Newtalk新聞] 高雄市政府今（8）日宣布，受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署預估9日山區雨量將達停班停課標準，為保障山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區9日停止上班、停止上課，其他行政區則維持正常上班上課。 稍早屏東縣政府宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉，共8鄉鎮9日也停班停課。嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉等5山區鄉鎮，明天也停止上班、停止上課。 高市府指出，根據氣象署最新資訊，這波天氣系統帶來持續強降雨，中南部山區局部有豪雨以上等級降雨機率，山區累積雨量易達致災標準。呼籲民眾避免前往山區，注意土石流、坍方及溪水暴漲等風險，並提前做好防災準備。市府並提前執行預防性撤離，截至今晚6時，已完成5區共1681人撤離安置。 中央氣象署預報顯示，9日至10日為本波降雨最劇烈時段，全台西半部、東北部及山區普遍有陣雨或雷雨，局部大雨至豪雨，中南部山區更可能出現豪雨等級以上降雨，影響可能延續至6月中旬。 這是近期梅雨季典型滯留鋒面配合西南氣流所致，類似過去多次事件，高雄山區常因地形抬升作用放大雨勢，市府已依標
明有望再放豪雨假？7縣市山區雨量達停班課標準 最新預測出爐
即時中心／連國程報導中央氣象署今（9）上午10時發布最新風雨預測，今天下午2時至明天下午2時，共有7縣市山區雨量達到停班停課標準。但是否停課，以各縣市政府決策公布為準。此外，20縣市持續發布豪大雨特報，雨勢將持續至深夜，期間民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。
強風軸正對台灣！氣象粉專示警「挑戰熱帶低壓」 降雨最劇時間曝光
受滯留鋒面及西南氣流影響，明（9）日整個西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上，氣象署已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，廣東海域附近明天將有低壓渦漩發展，預計週三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，由於強風軸正對台灣，「使週二下午至週三下午成為本輪降
高屏升級大豪雨 21縣市豪、大雨特報 2地慎防大雷雨
中央氣象署今天（8日）晚間持續發布豪雨特報指出，今天晚間起嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，嘉義市及馬祖有局部大雨發生機率。明晨（9日）起高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區及台東縣山區也有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。
16縣市「大雨特報」越晚下越大！氣象署：明後天雨勢不輸颱風
氣象署今（8日）上午10:20針對16縣市發布大雨特報，影響時間從8日上午持續至9日晚上，範圍包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、連江縣。據《NOWnews 今日新聞》報導，氣象署預...
快訊／北北基雨勢升級！16縣市「豪、大雨特報」恐下到明晚
雨勢升級！中央氣象署今（8）日14時15分發布豪雨特報，指出鋒面接近、西南風增強及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市、新北市、基隆市有局部大雨或豪雨，桃園、雲林以南地區、馬祖及新竹、苗栗、台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。影響時間為08日下午至09日晚上。
不斷更新／苗栗泰安緊急停班課！ 6/9全台「豪雨假」一次看
受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，週二週三是降雨最顯著時段，各地易出現短延時強降雨及積淹水情形。《台視新聞》整理6月9日全台各縣市停班課情況：北部地區基隆市：未
下雨全身痠痛心情差 當心氣象病來襲
記者湯朝村∕嘉義報導 近日全台受鋒面及西南氣流影響，各地頻傳豪雨，不少民眾發現身體開…
烏曾南3水庫大進帳650萬噸！水情緊張才稍緩解 緊接準備防汛、防洪
經濟部今（8）日表示，考量梅雨滯留鋒面及暖溼西南風增強影響，台灣附近環境更趨不穩定，為因應可能的劇烈降雨，經濟部次長賴建信今天開設應變小組並主持防汛整備會議。至於水情吃緊的南台灣，過去24小時降雨，已替烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫帶來共約650萬噸水庫入流量，水庫蓄水率已回升到12%至24%左右。
全台戒備雲圖一片紫白！致災性雨彈連炸7天 重頭戲明後天
今年最強梅雨鋒面正式南下，聯手西南氣流將在台灣滯留長達一週。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發出警示，明後兩天迎來降雨高峰，全台需嚴防致災大雷雨，中南部水庫則盼迎解渴甘霖。
超狂6天梅雨灌全台！中、南部水庫「大進帳解渴」 全台蓄水量曝光
近期梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，雖然帶來不便，但也為台灣水庫帶來豐沛進帳。這波梅雨在短短6天內，為全台主要水庫挹注了超過1.2億噸的寶貴水量，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」，民生、產業與農業用水的壓力均獲得大幅舒緩。
單日最高引水量！高雄擴大越域引水 南化水庫蓄水率突破35％
高雄與台南共用南化水庫，梅雨滯留鋒面及西南氣流夾擊雨勢大，帶動旗山溪流量今年最高，擴大越域引水滿載挹注南化水庫，為今年以來單日最高引水量，提升南化水庫蓄水率突破35%，南部水情舒緩、審慎樂觀。高雄市今天雨勢更大，強降雨一波又一波，山區降雨比平地多，以六龜區24小時累積雨量309毫米最大，其次為甲仙區
梅雨滯留鋒南北徘徊 吳德榮：今降雨時間長範圍大 防雷擊致災雨
梅雨滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面雲系挾對流胞移入，弱降水回波中有較強回波，各地皆降雨，中南部較明顯。
全台大雨連下一週變「紫番薯」！「這兩天」雨勢最大
生活中心／李明融報導鋒面大軍壓境，全台民眾這週出門上班上學千萬別忘了帶傘！根據最新各國氣象模式的降雨模擬顯示，台灣上空即將被「一片紫白」的肥厚雲系籠罩，降雨趨勢圖直接驚見「紫番薯」形態，宣告今年梅雨季以來最強、持續時間最長的一波降雨正式大爆發。氣象專家紛紛發出警訊，指出這波梅雨鋒面不僅是睽違許久「結構最完整」的一波，更將在台灣附近擺盪、滯留長達一週以上。隨著西南季風進場打底並升級為強烈西南氣流，兩者聯手發威下，將為全台帶來極為驚人的降雨量，防汛工作勢必得提前拉高層級。
下游注意！持續降雨水位攀升 台灣第一水庫今年首度溢流
受西南風與滯留鋒面的影響，有「台灣第一水庫」之稱的新化虎頭埤，上游持續降雨，累積破百毫米，逕流湧入，水位迅速攀升，超過目前的高層35.18公尺，今年首度自然溢流，農田水利署嘉南管理處籲請民眾遠離河岸，注意安全。根據嘉南管理處新化工作站的觀測，虎頭埤上游的興大林場，從昨天迄今，36小時內累積降雨破百毫
馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
受滯留鋒面及西南氣流影響，花蓮地區降雨不斷，馬太鞍溪水暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，今天（9日）清晨被警義消和部落族人合力救出送醫。醫院表示，鄧男腦部受撞擊，有輕微腦出血，住院觀察，生命徵象穩定；救援人員則說，他幸運頭部枕在一根木頭上，「真命大」。
受惠連日降雨！曾文、烏山頭水庫突破一成
記者張淑娟／楠西報導 連日雨讓曾文水庫和烏山頭水庫的蓄水量均已突破一成，合計增加一千…
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。