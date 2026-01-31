雨彈續炸！下波冷空氣凍3天 吳德榮：恐達強烈冷氣團

今(1日)華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，感受較為濕冷。氣象專家吳德榮指出，週六至下週一(7至9日)另一波「很強」的冷空氣南下，強度有機會達強烈冷氣團。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(1)晨觀測資料顯示，中部以北雲層多(左圖)，北部及東側海面有降水回波(中圖)，迎風面明顯降雨(右圖)。截至5：12臺北測站最低氣溫已降至14.0度，「大陸冷氣團」達標。

吳德榮指出，最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至週二(1至3日)「大陸冷氣團」影響，北臺偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度；今日中部以北、東半部有局部短暫雨，明日中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，今、明兩天3000公尺以上高山有飄雪機率。週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。今日各地區氣溫如下：北部11至16度、中部12至19度、南部13至25度、東部13至25度。

今(1日)晨4：50紅外線色調強化雲圖顯示，中部以北雲層多(左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，北部及東側海面有降水回波(中圖)。4：30累積雨量顯示，迎風面明顯降雨(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週三至週五(4至6日)「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週五(6日)晚起鋒面抵達，北臺變天。週六至下週一(7至9日)另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示，不確定性很大，故莫妄下定論，應再觀察。〔p.s.歐洲(ECMWF)模式、最新模擬已有「強烈冷氣團」的強度，美國(GFS)模式模擬、則大幅調弱又調強，而歐、美的AI模式，模擬亦不相同且持續調整〕

