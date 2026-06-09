雨彈續炸！12縣市豪、大雨特報 5地區放「豪雨假」

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全台各地持續降雨，高雄5地停班課。（圖／黃耀徵攝）

全台各地持續降雨，中央氣象署表示10日白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，而低窪地區應注意積淹水的現象，外出請小心安全。

氣象署指出今、明(10日、11日)兩天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，臺灣中南部地區及東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，今日南部山區亦有局部短延時豪雨發生；而下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小，氣象署也針對以下12縣市發布豪、大雨特報。

〈豪雨特報〉

高雄市、屏東縣

〈大雨特報〉

苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣

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氣象署表示受滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生，目前高雄已有以下5地停班停課。

〈停班停課〉

高雄市：六龜區、甲仙區、那瑪夏區、茂林區、桃源區

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」指出因滯留鋒在臺灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及大量降雨致災。

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