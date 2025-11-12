雨彈襲瑞芳！大水灌住宅.泥水淹鐵軌 567人撤離家園

新北市 / 綜合報導

受到鳳凰颱風和東北季風共伴效應影響，新北市山區降下大雨，造成瑞芳區多處積淹水。水勢宣洩不及灌進住戶家裡，就連鐵軌也泥水淹沒影響到鐵路交通。雨勢一波又一波襲來，區公所也針對保全戶進行勸離，共計198戶、567人。

新北市瑞芳區龍潭里里長陳淑霞說：「你看漂流物都一直過來，瓦斯桶。」藍色塑膠桶漂浮在水面上，隨波逐流，土黃色泥水淹沒道路，將柏油路面全都覆蓋，變成一片汪洋，水甚至已經淹到成年人的小腿肚，記者孫宇莉說：「入夜之後現在的雨勢還是滿大的，而其實在今天下午因為這個雨勢非常大的，也一度在後火車站出現積淹水的情況。」

廣告 廣告

大雨來得又快又急，水勢宣洩不及，全都灌進住戶家裡，居民說：「淹了三四次，清好了又淹清好了又淹。」居民說：「淹到這邊，這個檯子這邊，後面的冰箱那個都淹水了，就是慢慢的淹然後就瞬間淹得很快。」居民說：「像我這樣騎車風就會滿大的，尤其像我明天的工作，我還要去金瓜石九份那邊。」

這裡是新北市瑞芳區，大雨一波又一波襲來，居民家裡已經變成小池塘，新北市瑞芳區龍潭里里長陳淑霞說：「不只一次，一次又一次的那個淹水，然後又起起落落。」趁著水勢稍微退去，民眾也抓緊時間，清潔環境，不只當地住戶受到影響，就連搭成台鐵的民眾也沒車搭了。

民眾VS.記者說：「(要坐火車是不是)，嗯啊，(所以都停掉了對不對)，對啊都停了。」這場雨也影響到鐵路交通，台鐵公司公告，瑞芳猴硐及蘇澳新永樂間往返，軌道路線淹水，東部幹線樹林到花蓮間對號列車，昨(11)日晚間6點半起停駛，其中瑞芳站也預防性停駛，平溪線的公路車也暫停接駁。

受到颱風加上東北季風共伴效應影響，新北山區降下大雨，瑞芳區包含東和里新峰里在內，多個里都發布土石流紅色警報，區公所也針對保全戶進行勸離，共計198戶567人，也提醒颱風影響越來越明顯，別輕忽威脅，做好防颱準備。

原始連結







更多華視新聞報導

鳳凰颱風帶來狂風豪雨 菲律賓當局關注大潮淹水

颱風鳳凰逼近 新北市籲勿上山及從事水域活動

鳳凰颱風重創菲律賓中部 海岸邊柏油路碎成塊

