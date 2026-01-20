雨彈轟炸釀災！北橫台7線明池路段土石坍方阻斷道路

受到東北季風降雨及宜蘭地區地震影響，北橫公路台7線68.7K明池路段發生坍方阻斷，現場已進行緊急性道路封閉管制，預計於14時搶通。

北橫公路台7線68.7K今天發生坍方阻斷，已緊急性封路管制。（圖／公路局提供，下同）

東區養護工程分局今天發布新聞稿表示，因東北季風降雨及宜蘭地區地震影響，北橫公路台7線68.7k (明池路段）上邊坡土石崩落，坍方量體約300立方公尺，造成道路阻斷，現場已進行緊急性道路封閉管制，公路局東區養護工程分局獨立山工務段搶修人員機具已於現場警戒，已發布沿線資訊可變看板（CMS）、警廣及通報相關觀光旅宿業。預計於今日14時搶通，俟現場坍方清理且邊坡穩定後，不排除提前或延後開放通行。

公路單位呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

