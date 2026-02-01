即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署表示，受到華南雲系東移影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，並針對基隆市、新北市發布大雨特報，影響時間從今日下午至明（2）日晨，請民眾注意。

氣象署表示，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一。其中又以颱風挾帶之雨量最大，而梅雨季伴隨西南氣流的滯留鋒面亦常為台灣造成顯著降雨。

同時，氣象署也說，除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，中、小尺度之對流系統（例：午後雷雨、鋒面伴隨之颮線…等）及地形效應（例：秋冬季東北部地區的降雨）亦可能為小區域帶來強降雨。強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／雨彈開炸！2縣市大雨特報 下到明天

更多民視新聞報導

冷氣團襲台！氣象署曝最冷時間點 「這天起」回溫

國泰航空「高雄飛香港」班機發動機漏油 緊急折返降落

加油要快！中油：明起汽柴油各調漲0.3及0.6元

