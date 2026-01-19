雨彈開炸！3縣市大雨特報 下到明天

即時中心／潘柏廷報導

受到東北風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今（19）日下午2時55分表示，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，影響時間則從今日下午至明（20）日清晨，請民眾注意。

氣象署今日下午針對基隆市、台北市、新北市發布大雨特報，影響時間則從今日下午至明日清晨。

對此，氣象署說明，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一。其中又以颱風挾帶之雨量最大，而梅雨季伴隨西南氣流的滯留鋒面亦常為台灣造成顯著降雨。

氣象署強調，除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，中、小尺度之對流系統（例：午後雷雨、鋒面伴隨之颮線…等）及地形效應（例：秋冬季東北部地區的降雨）亦可能為小區域帶來強降雨。強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。

