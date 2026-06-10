雨彈! 台20線零星落石 高雄山區"瓦筏哈橋"引道路基塌陷

南部中聞／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導

受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，高雄山區也嚴陣以待，桃源區勤和通往梅蘭的瓦筏哈橋，也出現引道路基崩塌情況，現場架起護欄單線雙向通車，還好連日雨勢只有台20線部分路段出現零星坍塌落落石，沒有人員傷亡，山區居民也都安全無虞。





雨彈！台20線88.5K便道現零星落石 高雄山區「瓦筏哈橋」引道路基塌陷

南橫公路台20線88.5K便道因為雨勢造成落石坍方。（圖／民視新聞）

高雄荖濃溪滾滾湍急溪水有如萬馬奔騰，高雄連幾天下起間接性強降雨，南橫公路台20線88.5K便道也因為雨勢造成落石，養護單位趕緊派出山貓排除狀況。持續往桃源區方向行駛，受到颱風毀損的明霸克露橋，重建後改名為瓦筏哈橋，今年年初才剛開通，正在進行橋墩基樁的入岩工程和引道工程，開通後第一場考驗，出現預期性引道路基崩塌情況。公路局甲仙工務段段長鄭敏華說，引道的一個崩塌是我們預期的，所以我們在這邊已經有設置護欄，以及我們保全在前後，做一個單線雙向工區的控管。

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雨彈！台20線88.5K便道現零星落石 高雄山區「瓦筏哈橋」引道路基塌陷

明霸克露橋重建後改名為瓦筏哈橋，面臨開通後第一場考驗。（圖／民視新聞）

另外就擔心雨勢加劇、溪水暴漲，鄰近荖濃溪流域的寶來二橋到桃源，及台20臨93線便道勤和到復興路段，8號就進行預警封閉措施，避免民眾冒險通行。還好如今雨勢趨緩，也進行部分開放通行。高雄市議員高忠德說，（１０號一早）現在已經開始在做開放，但只限於在地的居民，防災準備做得很徹底，所以這邊人員安全房屋安全，電話通訊電力都ok。受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，高雄山區嚴陣以待，將持續監測天候及道路狀況，確認道路安全無虞後，才會公告恢復通行。

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