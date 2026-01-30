雨後的太陽 傳遞勵志與盡孝

為持續推動社會正向價值與家庭教育理念，斗六市公所支持之公益電影《雨後的太陽》正式啟動，並於一月三十日上午十時在市公所中庭舉行開拍記者會，正式對外宣告此片即將投入拍攝，透過影像力量宣導「勵志向上、孝順感恩」的核心精神，期盼在社會中發揮正面影響力。

《雨後的太陽》預計於今年四月中旬至五月中旬，在雲林斗六地區取景拍攝，故事以貼近生活的真實情境為背景，描繪人在低潮與迷惘中，如何重新找回前進的力量，以及親情在生命關鍵時刻所帶來的支持與陪伴，期望引導年輕世代建立正確人生態度，同時喚起社會大眾對家庭陪伴與親情關懷的重視。

此片由資深演員周嘉麗領軍主演，並攜手王燦、王中平、韓菲、劉曉憶、黃仲崑、顏宇睿等多位實力派演員共同演出，集結跨世代卡司陣容，展現深厚情感層次與演技實力，為公益電影注入高度感染力。

記者會現場亦特別安排演員韓菲進行現場演唱，以音樂為電影情感暖身，讓與會貴賓與媒體更深入了解《雨後的太陽》的創作理念與拍攝初衷。

斗六市長林聖爵表示，《雨後的太陽》以貼近生活的故事，傳遞勵志向上與孝順感恩的核心價值，與市公所長期推動的家庭教育、品格教育理念高度契合。期盼透過影像的力量，讓更多人重新看見親情的重要。