《雨後的太陽》在斗六開拍 影像傳遞勵志與孝親力量

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為持續推動社會正向價值與家庭教育理念，斗六市公所支持的公益電影《雨後的太陽》正式啟動，並於1月30日上午10時在斗六市公所中庭舉行開拍記者會，宣告本片即將投入拍攝作業。電影以「勵志向上、孝順感恩」為核心主軸，期望透過影像力量，在社會中傳遞溫暖與希望。

公益電影《雨後的太陽》於1月30日上午10時在斗六市公所中庭舉行開拍記者會，宣告本片即將投入拍攝作業。（圖／記者蘇榮泉攝）

《雨後的太陽》預計於今年4月中旬至5月中旬期間，在雲林斗六地區進行拍攝取景。故事以貼近生活的真實情境為背景，描繪人在低潮與迷惘中重新找回前進方向的歷程，並細膩呈現親情在關鍵時刻所扮演的重要角色，期望引導年輕世代建立正確的人生態度，同時喚起社會大眾對家庭陪伴與親情關懷的重視。

由資深演員周嘉麗領銜主演，並集結王燦、王中平、韓菲、劉曉憶、黃仲崑、顏宇睿等多位實力派演員，跨世代演員同台飆戲，展現豐富情感層次。（圖／記者蘇榮泉攝）

本片卡司陣容堅強，由資深演員周嘉麗領銜主演，並集結王燦、王中平、韓菲、劉曉憶、黃仲崑、顏宇睿等多位實力派演員共同演出，跨世代演員同台飆戲，展現豐富情感層次，為公益電影注入高度感染力。記者會現場也特別安排演員韓菲演唱歌曲，透過音樂為作品情感暖身，讓與會來賓與媒體更深入理解電影的創作理念。

期盼透過生活化故事的電影影像力量，陪伴民眾在面對人生挑戰時，重新看見親情的重要。（圖／記者蘇榮泉攝）

斗六市長林聖爵表示，《雨後的太陽》以生活化的故事，傳遞勵志向上與孝順感恩的核心價值，與市公所長期推動的家庭教育與品格教育方向相互呼應。期盼透過電影影像的力量，陪伴民眾在面對人生挑戰時，重新看見親情的重要，並找到持續前行的勇氣。

市長林聖爵表示，《雨後的太陽》以生活化的故事，傳遞勵志向上與孝順感恩的核心價值。（圖／記者蘇榮泉攝）

電影內容透過角色在現實抉擇與人生考驗中的成長歷程，呈現不同世代面對困境時的堅毅與蛻變，同時提醒觀眾在追逐夢想的同時，不忘珍惜與家人相處的時光，讓成長的腳步始終有溫暖力量相伴。

製作團隊期盼透過影像的力量，讓更多人重新看見親情的重要，也在面對人生挑戰時，找到持續前行的勇氣與方向。（圖／記者蘇榮泉攝）

拍攝完成後，製作團隊預計規劃一系列公益放映活動，結合校園、社區及相關公益單位推廣，斗六市公所也將與二階堂映画電影公司合作，於斗六市辦理部分放映場次，並視情況安排映後分享與交流座談，讓影像不僅停留在感動層面，更能深化教育意涵，持續擴大公益影響力。

