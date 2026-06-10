雨後買水果注意！果販點名「4類水果」最易變質：外表看不出來

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水果業者點名西瓜在雨天後容易「水傷」。（示意圖／Pexels）

近日各地降雨頻繁，不少民眾趁雨勢稍歇外出採買蔬果。不過，有水果業者提醒，部分水果在大雨過後容易因吸收過多水分而出現品質變化，即使外觀看起來沒有異狀，買回家後若未及時食用，仍可能加速變質。對此，經營水果店多年的業者阿毛分享經驗，點名西瓜、鳳梨、木瓜及哈密瓜等4類水果，是雨後最需要留意的品項。

阿毛在粉專「真青翠鮮果店」分享影片表示，雨後最常見問題就是俗稱的「水傷」。其中瓜類水果首當其衝，尤其西瓜最容易受到影響。他指出，部分西瓜外表看起來完整正常，但切開後果肉可能已因吸收過多水分而產生變化，雖然不一定代表腐壞，但保存期限往往會縮短，因此建議購買後盡快食用。

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除了西瓜之外，鳳梨也是雨後容易出現品質變化的水果之一。阿毛表示，鳳梨在吸收大量水分後，成熟速度可能加快，果肉容易變得過熟，因此若在雨後購買鳳梨，最好於切開當天食用完畢，以免因發酵而影響口感與品質。

至於木瓜，他形容是「相當怕水」的水果。由於木瓜表皮較容易受到濕氣影響，只要長時間接觸水分，表面就可能出現發霉現象，甚至尚未完全成熟便開始腐敗，因此保存上需格外留意。

哈密瓜同樣名列雨後高風險水果名單。阿毛指出，哈密瓜在吸收過多水分後，容易從蒂頭或底部開始軟化潰爛，且初期不易察覺。有時剛買回家時看起來沒有問題，但放置1至2天後就可能迅速惡化，因此建議民眾購買後應盡早食用。

阿毛建議，若擔心買到受雨勢影響的水果，可以等降雨結束後約2至3天再採購，通常品質會較為穩定。不過他也透露，雨天過後水果價格往往較為便宜，對想節省開銷的消費者而言，反而可能是撿便宜的好時機，不過一定要快點吃完。

針對「水傷」現象，營養師夏子雯也曾發文說明，所謂水傷是指水果因水分變化、外力撞擊或病菌感染，導致果皮或果肉出現水浸狀、軟爛或變色等情況。尤其在豪雨過後，土壤中的病原菌可能透過雨水傳播至果實，提高水果受損風險。

她指出，水果在採收、運輸及販售過程中，若受到碰撞或擠壓，同樣可能出現類似情況。若只是局部輕微受損，將受影響部位切除後通常仍可食用；但若水果已出現嚴重腐爛情形，則不建議繼續食用。

夏子雯提醒，民眾挑選水果時可多加留意表面狀況，若發現傷口伴隨滲液、異味或霉斑，代表可能已有病菌感染。此外，當水果出現大面積黑化、明顯軟爛或散發腐臭氣味時，應立即丟棄，避免誤食影響健康。

她強調，判斷水果是否適合食用，最簡單的原則就是觀察外觀與氣味，只要出現異常味道或明顯腐敗跡象，就不應勉強食用，以降低食品安全風險。

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