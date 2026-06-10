雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來

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（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分，買回家後很快就會出狀況，特別列出4種「雨後高危」水果。

圖／翻攝免費圖庫pexels

首先是瓜類水果，尤其西瓜在雨後最容易出現「水傷」，水傷從外表完全看不出來，切開後內部才會發現已受到影響；鳳梨雨後吸水會變得非常熟，建議切開當天就要全部吃完，否則容易發酵變質；木瓜是「非常怕水的水果」，表皮一碰到水就容易發霉，甚至還沒熟就已壞掉；哈密瓜在雨後容易從蒂頭或底部開始潰爛，且可能「今天買回去沒事，2天後就出事了」。

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老闆建議，若想避開踩雷，大雨後最好間隔2至3天再購買這類水果。不過她也提到，下雨天水果價格通常會下調，想趁機撿便宜其實是好時機，買回家後一定要盡快食用。

營養師指出，「水傷」是指果實因水分變化、碰撞或病菌感染造成水浸狀、軟爛或變色；輕微水傷切除受損部位後通常仍可食用，但若水果出現傷口滲液、異味或霉斑，應直接丟棄，不可食用。

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