雨揚老師洩天機！最強3生肖11月運勢曝光 大賺金山、流量大爆發
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
農曆十月又稱「陽月」，民間素有「十月小陽春」的說法。雨揚老師表示，農曆十月十五日是《水官大帝聖誕》，誠心向水官懺悔一年來的過錯，有助開運轉運；這一天也是補財庫吉日，這個月運勢最強前三名生肖是「虎、龍、狗」！有貴人、心想事成、流量大爆發、變現賺大錢。
2025農曆十月生肖運勢（114年11月20日～114年12月19日）
★鼠
◎工作運：樂觀面對 積極進取
雖偶遇阻力，但你以正向能量快速調整步伐，把挑戰視為成長契機。積極行動吸引上司與貴人注意，職場能見度明顯上升，也可能因此接到新的任務或合作機會，累積更多實力。
◎金錢運：留意財物 旁人牽線
財運穩中帶弱，細節要多檢查，避免因大意造成損失。若願向外界透露想兼差或增加收入的想法，朋友或同事很可能主動為你媒合資源，讓你意外找到適合的小副業。
★牛
◎工作運：壓力山大 忙中有序
工作節奏緊湊，任務堆積如山，壓力感明顯增加。但牛寶寶越是關鍵時刻越能展現耐心與穩健，只要把步驟拆解、逐一完成，就能在混亂中保持效率，讓主管對你另眼相看。
◎金錢運：八方來財 精準入袋
財運亮眼，外出奔波越多、機會越多，尤其業務及創業族會看到營收有感成長。若能維持節制、不衝動消費，便能讓辛苦賺來的收入累積得更快，財庫愈來愈穩固。
★虎
◎工作運：貴人降臨 大好時機
貴人運極佳，各種資源與合作機會自然靠近你。工作效率提升、企劃也容易被看見，是展現能力的黃金期。保持謙和與良好態度，將讓你的好運延續更久，甚至被拔擢重用。
◎金錢運：拿出毅力 財路大開
想加薪、開副業、創新收入模式，都非常適合。只要願意投入行動力，本月極可能把點子化為真金白銀。貴人的協助更有機會加速結果，讓你的努力被放大成收穫。
★兔
◎工作運：敬業精神 令人欽佩
雖然會面臨批評、挑剔或合作問題，但兔寶寶的溫和專業將成為你最強後盾。越在壓力下仍能保持優雅，越容易獲得主管與同事的信任，甚至被推薦參與更重要的案子。
◎金錢運：凶星來犯 當心破財
近期財務較不穩，容易遇上詐騙、罰款或人情開銷。務必保持頭腦清醒，不被情緒牽動判斷。凡事多查證、多保留紀錄，便能大幅降低破財風險，讓局勢慢慢回穩。
★龍
◎工作運：陰霾散去 重見曙光
運勢回升，之前困住你的大石頭突然移開般，那些卡住的專案重新啟動、阻礙你的小人也退散。這是能大展身手的最佳窗口，把握住將能快速累積實績，為下一步鋪路。
◎金錢運：存錢時機 好好運用
財運上升，貴人送財、合作邀約、投資收益皆有可能出現。這段期間非常適合理財整頓、調整資產配置，為未來打下厚實基礎。你會驚喜地發現存款明顯成長。
★蛇
◎工作運：消息不斷 難免不安
公司內部變化多、人事波動讓你心情不穩，甚至懷疑是否該轉職。但越是混亂，越要冷靜把當前任務做好，保持穩定才能避免被捲入是非，也讓你在亂局中站穩腳步。
◎金錢運：荷包乾癟 減少支出
財運偏弱，突發支出不斷，投資也容易因震盪而受傷。建議一切回歸基本盤：節流、儲備現金、避免高風險行為。只要守好荷包，本月便能平安過關。
★馬
◎工作運：小人暗湧 穩定為先
人際難度提升，言語稍不留神就可能被放大解讀。建議避免捲入口水戰，專注在能掌握的事情，用成果證明自己，才能避開暗湧的小人並保住職場位置。
◎金錢運：節流開源 穩中有進
財務壓力略增，臨時支出或情感性花費較多。先建立清楚預算，再視狀況開拓副收入。若能持續調整習慣，你會發現年底時仍能累積一定成果。
★羊
◎工作運：貴人扶持 穩步向前
雖然任務繁多，但在貴人協助與你的柔性溝通下，多數困難都能迎刃而解。越認真處理細節，越容易被看見，並呈現漂亮成果，是提升職場評價的重要月份。
◎金錢運：穩中有收 漸入佳境
收入有逐步上升趨勢，尤其自由業者、業務與專案型工作者最有感。雖然仍需注意現金流，但不必過度擔心，只要保持穩健節奏，財務會越來越平順。
★猴
◎工作運：專注靈活 逆轉情勢
工作進度雖慢，但靠著敏捷思維與貴人的適時協助，能化險為夷。保持彈性、重視團隊合作，你會發現年底前有機會扭轉局勢，甚至超越原本預期成果。
◎金錢運：財星高照 收穫豐盈
收入亮眼，過去累積的努力陸續回收，偏財與副業皆有成果。不過也易遇突發維修費或大型開銷，提前做財務規畫才能讓好財運更加穩固。
★雞
◎工作運：奔波多變 靈活應對
工作變動頻繁，但越是多挑戰，越能凸顯你的能力。遇到突發狀況時保持靈活，加上善用資源，能讓你把原本的混亂轉化成可量化的成績，職場名聲更上一層。
◎金錢運：精打細算 收支平衡
正財穩定，但因奔波與應酬增加而花費變多。若能記帳、控管欲望並避免高風險投資，收支仍能保持健康狀態，財務壓力自然減輕。
★狗
◎工作運：貴人相助 表現出眾
創意與實力兼具，新企畫、新方向都能獲得好評。縱使過程有摩擦，貴人的出現會幫你打通關鍵節點，是能做出亮眼成績、提升曝光與名聲的好時機。
◎金錢運：收入穩健 投資得宜
財運強勢，正財穩定、偏財也有回報。過去的投資或副業開始開花結果。適合穩健布局，例如房產、品牌、長期標的，但避免衝動或借貸行為，以免拖累財務。
★豬
◎工作運：沉著應對 穩中求進
專案卡關、人際誤會增多，讓你心情煩躁。但越急越容易出錯，建議放慢腳步整理思緒，先穩住局面再做決策。保持冷靜反而能讓你避免更多麻煩。
◎金錢運：開支漸增 守財為先
本月不宜投資或合夥，開銷變多也難避免。建議專注節流、調整固定支出。遇到借貸請務必量力而為，才能避免未來財務壓力翻倍。
三立新聞網提醒您：
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
