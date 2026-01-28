雨揚老師花蓮送暖！驚揭2026丙午馬年逢「赤馬紅羊劫」示警 這事千萬別做
當大貨車緩緩駛進花蓮光復鄉公所，車上載滿了送往災區的禦寒毛毯，寒風細雨下，雨揚慈善基金會創辦人雨揚老師今（27日）親赴花蓮，在光復鄉公所與7位村長完成捐贈儀式，面對馬太鞍溪溢流造成的家園毀損與凜冽寒冬，雨揚老師心疼地表示，偏鄉的需求不能被忘記，希望能以這一條條毛毯，包裹住災民受創的心。
儀式結束後，在光復鄉大同村邱金仲村長的帶領下，雨揚老師一行人深入村落，逐一走訪6戶受災嚴重的家庭。當老師跨進被泥沙侵襲後的民宅，看到牆面上留下的淹水痕跡以及鄉親簡陋的棲身之所，難掩心疼之情。
每到一戶，雨揚老師便緊緊握住鄉親的手，傳遞掌心的溫度。一位受災長者見到老師到訪，忍不住訴說災後重建的艱辛，老師耐心聆聽，眼中滿是不捨，此時，老師親手遞上裝有厚實毛毯的禮袋，輕聲叮嚀鄉親務必保重身體。
雨揚老師有感而發：「看到鄉親們在困境中依然堅韌，我除了心疼，更多的是敬佩，祝願災後的生活能早日回歸安定。」 在互道「平安、新春快樂」的祝福聲中，雨揚慈善基金會承諾會持續關注偏鄉復原路，讓這份祝福在寒冬中持續發酵。
至於即將到來的馬年，雨揚老師表示，丙午馬年整體氣場屬於「動能強、變化快」的一年，尤其需留意「赤馬紅羊劫」所帶來的影響。提醒大家在變動加速的年份裡，更要穩住步伐，避免因情緒或環境推動而做出過於衝動的決定。
她指出，今年呈現「雙火起勢」的格局，行動力與企圖心明顯提升，機會頻繁出現，但火旺之年也容易伴隨急躁與判斷偏差，因此並非一味求快，而是要在行動中保持冷靜與清楚的方向。
更多鏡報報導
70歲高群大壽狂擺80桌還倒賺！自豪「一週3次」戰力強：沒實力老婆早跑了
林秀玲嫌貧愛富踢到鐵板！《百味》背後下毒手 竟遭「假媳婦」璟宣嗆到啞口無言
77歲鳥來嬤抗癌成功32年！霸氣喊話「向天再借50年」：癌指數免追蹤
賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答
其他人也在看
2歲兒1句話惹哭Selina！昔遭火吻感謝「再生爸爸」細心補皮 才有機會當「腰果的媽」
林口長庚醫院 27 日舉行一場令人動容的追思會，緬懷國內燒燙傷權威、前燒燙傷中心主任莊秀樹。莊秀樹2025年12月因主動脈剝離辭世，享年73歲，曾於2010年歷經火吻重創的藝人Selina（任家萱），特別錄製影片表達感念，哽咽形容莊醫師是她的「再生爸爸。」鏡報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
桃園捷運A20、A21整開案過關
桃園市長張善政昨（廿八）日主持市政會議時表示，桃園都市計畫委員會於二十七日通過捷運機場線A20、A21站整體開發區土地使用規範，正式啟動可負擔住宅相關機制，為桃園都市發展與居住政策跨出關鍵一步。張善政指出，該案在既有建築法規架構下，針對達一定開發規模的建築基地，放寬基準容積率百分之二十，開發者則須回饋一定比例作為可負擔住宅使用。可負擔住宅由市府出售予符合資格的年輕族群，與以出租為主的社會住宅不同。張善政說明，依據規範未來在A20、A21整體開發區內，建築基地面積達一千五百平方公尺以上者，須配合捐建可負擔住宅；市府透過都市設計審議機制，確保可負擔住宅在建築品質與居住水準上，與同一開發案其他住宅一致。張善政表示，A20、A21整體開發案是桃園落實TOD+（大眾運輸導向發展）概 ...台灣新生報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
綠北市派他出戰最強！1族群支持度勝蔣萬安
[NOWnews今日新聞]震傳媒今（28）日公布最新台北市議題民調。針對近期傳言民進黨可能出戰北市長呼聲較高者：行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，以及民進黨立委王世堅與現任國民黨籍市長蔣萬安進行對比...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 3則留言
年節將近! 賣場現辦年貨人潮 零食.乾果禮盒買氣好
財經中心／楊思敏、張智凱 新北報導距離農曆春節只剩兩個多星期，賣場年貨大戰開打，今年主打的是各種零食禮盒，不管是年輕人最愛的IP聯名，或長輩喜歡的堅果組合都有賣，還有傳統過年必備的臘肉、臘腸、年糕，都成列出來。即便是平日下午，賣場已經出現不少採買人潮。民視 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
兒女拱破鏡重圓 趙傳：回不去了
「金曲歌王」趙傳28日宣布將於5月23日二度唱進北流，舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會，好友伍思凱的兒子被爆餵毒騙炮，本人否認「太瞎了吧」並揚言提告，對此，趙傳表示有聽到這個新聞，但不清楚具體情況，也分享自己的家庭教育。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
過年不抑鬱 花蓮24小時安心專線
年關將近，伴隨工作、經濟、家庭關係或人際互動，可能對部份民眾帶來壓力，進而影響心理健康。花蓮縣衛生局呼籲民眾，多關心自己與身邊親友的心理狀況，及早覺察、適時求助，花蓮提供24小時免付費安心專線1925國立教育廣播電台 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
蔡健雅從小害怕這件事！51歲生日直面心魔 「悲傷憤怒」全湧出
蔡健雅今（28）日迎接51歲生日，《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定特典USB實體發行，數位音樂也同步上線，可謂三喜臨門。她笑說，今年的生日只打算簡單度過，但希望在線上聆聽數位專輯、觀賞演唱會影音USB的歌迷，能透過作品感受到她的誠意，「沿著音樂的拋物線，把自己最真實原始的模樣找回來。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
舊愛敲門是福是禍？2026最容易遇「舊愛回頭」星座Top3，看懂這3件事掌握判斷標準
面對舊愛的敲門，最核心的考題在於這究竟是命運賦予的「真愛回歸」，還是一樣注定悲劇收場的「重蹈覆轍」？姊妹淘 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
張學友收官演唱會眾星凍齡 庾澄慶撒糖甜翻全場
張學友收官演唱會眾星凍齡 庾澄慶撒糖甜翻全場娛樂星聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
蔣萬安出席內科園區發展協會歲末聯歡晚會（2） (圖)
台北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會28日在台北圓山大飯店登場，台北市長蔣萬安（前中）應邀出席，並和與會來賓一同比讚留影。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
李遐怡報出非法經營公司！ 面臨嚴厲批評發聲：歌手不知情
李遐怡報出非法經營公司！ 面臨嚴厲批評發聲：歌手不知情娛樂星聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
創95%存活率！追思八仙塵爆名醫莊秀樹 常在診間咆哮、曾連夜南下取皮
林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟然離世，適逢八仙塵爆事件屆滿十週年，院方舉辦追思會，當年參與八仙塵爆救治的醫護人員、傷友及家屬齊聚一堂，緬懷這位救命恩人。八仙塵爆時，莊秀樹當時帶領團隊承擔第一線急性救治與後續重建重任，創下醫療奇蹟。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
好痛！騎士闖「砂卡礑步道」 慘墜6層樓高溪谷
好痛！騎士闖「砂卡礑步道」 慘墜6層樓高溪谷EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
每次呼吸都要全力以赴 北榮守護「囊性纖維化」13歲林小妹
「每次呼吸都要全力以赴，這是囊性纖維化（CF）患者的真實寫照。」現年13歲林小妹，6歲時因為反覆電解質不平衡及胰臟炎，經...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
中國男子涉在台經營博弈洗錢 台籍負責人移送複訊
（中央社記者謝君臨台北28日電）中國籍蘇姓男子涉嫌在台成立多家公司，經營境外博弈賭博遊戲，再藉假交易將不法資金匯入台灣。調查局今天將台籍朱姓負責人等移送北檢複訊，全案朝洗錢、賭博等罪嫌方向偵辦。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
「胃癌」公費篩檢今年開跑了！這1族群適用
[NOWnews今日新聞]胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛生福利部自115年1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
白雲昔溯溪遇險！無法呼吸「墜4公尺深水池」：看到人生走馬燈
白雲昔溯溪遇險！無法呼吸「墜4公尺深水池」：看到人生走馬燈EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
安芝儇穿黑絲OL太犯規！側拍影片 火辣體態被看光
台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員安芝儇，憑藉甜美笑容、高䠷身形與舞台上充滿爆發力的應援魅力，在台灣累積超高人氣，被封為「最強外掛」。不只在球場上表現亮眼，私下的她也相當寵粉，經常透過社群平台分享工作花絮與生活日常，親切互動讓粉絲黏著度持續攀升。今（28日）安芝儇釋出一段工作側拍影片，換上OL風格造型，一登場就掀起熱烈討論。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
護理荒有解！花蓮慈濟最強「百萬育才」計畫曝 網讚：留在故鄉也能發光
面對通膨壓力與高額學費的挑戰，如何為下一代找到穩定的職涯出路，成為家長最關心的議題。花蓮慈濟醫院攜手慈濟大學與縣內18所國中，正式啟動「百萬成星‧護理有光」計畫。這項計畫不只包辦升學，連未來就業都一併規劃，整套培育價值上看百萬，消息一出，讓不少網友直呼：「這條件也太香了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 3則留言
醫療詐欺判1年6月定讞 精神科名醫李光輝猝逝
生活中心／李世宸、莊柏驊 新北報導知名精神科醫師李光輝驚傳過世，享壽62歲，近年他官司纏身，上個月才接受媒體訪問談醫療詐欺致死案，這個月驚傳死訊，也是法院因誹謗案傳他不到才曝光，過去李光輝曾公開注射癌細胞到體內引發爭議，更曾自爆與名模子涵交往，話題不斷。精神科名醫李光輝（2025.12.18）：「把她治療好都來不及，怎麼可能給她一個空包彈。」上個月受訪喊冤，還顯得精神奕奕，知名精神科醫師李光輝驚傳死訊，享壽62歲，曾是媒體寵兒的他這幾年，官司纏身。精神科名醫李光輝（2017.5.10）：「籌碼他在控股票在他手上，李光輝醫師完全不應該知情。」有告人也有被告，死前李光輝至少還有3案審理中，其中一件是前法官王炳梁誹謗案，法院傳李光輝，才發現他1月5號已經過世，判決公訴不受理；另一案是上億元違法吸金案，號稱印股票換鈔票賣生技公司，1審判10年2審還在打，預計也因死亡不受理。已故精神科名醫李光輝。（圖／民視新聞資料畫面）不過李光輝最爭議的案件，要屬違法NK療法致死案，他幫患者注射生理食鹽水，誆稱能治療癌症，涉詐欺150萬元要判1年6月，必須入監服刑，現在也確定，不予執行。精神科名醫李光輝（2014.8.31）：「生理不舒服，來當開學症候群的藉口很多，當心理不舒服看到可能情緒不好，他開始晚上睡不著覺，甚至半夜會起來做惡夢。」李光輝是英國雪菲爾大學精神醫學博士，顯赫學歷和好口才讓他活躍電視圈，更進軍生技圈。已故精神科名醫李光輝。（圖／民視新聞資料畫面）2015年曾公開自打癌細胞引發爭議，也一度自居女性捍衛者，幫性侵犯「華岡之狼」做精神鑑定時，堅持不得假釋，更主張要「化學去勢」，2019年更傳出與網紅翁子涵交往，公開秀出愛心卡片證明這段相差32歲的父女戀。精神科名醫李光輝（2019.11.06）：「它上面說希望她跟我要走的，走的長長久久嘛。」李光輝後來還聲稱，是調查局拆散他們，但隨負面新聞不斷爆出，風光人生也悄悄轉向，如今爆出死訊，又再度成為話題。原文出處：醫療詐欺判1年6月定讞 精神科名醫李光輝猝逝 更多民視新聞報導凌虐剴剴惡保母二審維持原判！律師分析「1關鍵」難判死：意料之中28歲男要轉匯251萬元 警銀聯手揭洗錢騙局阻淪詐欺共犯光天化日搶劫? 詐團車手黑吃黑 面交87萬贓款起內鬨民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言