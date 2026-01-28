雨揚老師花蓮送暖！驚揭2026丙午馬年逢「赤馬紅羊劫」示警 這事千萬別做

雨揚慈善基金會創辦人雨揚老師今日親赴花蓮。雨揚慈善基金會提供

當大貨車緩緩駛進花蓮光復鄉公所，車上載滿了送往災區的禦寒毛毯，寒風細雨下，雨揚慈善基金會創辦人雨揚老師今（27日）親赴花蓮，在光復鄉公所與7位村長完成捐贈儀式，面對馬太鞍溪溢流造成的家園毀損與凜冽寒冬，雨揚老師心疼地表示，偏鄉的需求不能被忘記，希望能以這一條條毛毯，包裹住災民受創的心。

雨揚老師一行人深入村落。雨揚慈善基金會提供

儀式結束後，在光復鄉大同村邱金仲村長的帶領下，雨揚老師一行人深入村落，逐一走訪6戶受災嚴重的家庭。當老師跨進被泥沙侵襲後的民宅，看到牆面上留下的淹水痕跡以及鄉親簡陋的棲身之所，難掩心疼之情。

每到一戶，雨揚老師便緊緊握住鄉親的手，傳遞掌心的溫度。一位受災長者見到老師到訪，忍不住訴說災後重建的艱辛，老師耐心聆聽，眼中滿是不捨，此時，老師親手遞上裝有厚實毛毯的禮袋，輕聲叮嚀鄉親務必保重身體。

雨揚老師緊緊握住鄉親的手。雨揚慈善基金會提供

雨揚老師有感而發：「看到鄉親們在困境中依然堅韌，我除了心疼，更多的是敬佩，祝願災後的生活能早日回歸安定。」 在互道「平安、新春快樂」的祝福聲中，雨揚慈善基金會承諾會持續關注偏鄉復原路，讓這份祝福在寒冬中持續發酵。

至於即將到來的馬年，雨揚老師表示，丙午馬年整體氣場屬於「動能強、變化快」的一年，尤其需留意「赤馬紅羊劫」所帶來的影響。提醒大家在變動加速的年份裡，更要穩住步伐，避免因情緒或環境推動而做出過於衝動的決定。

她指出，今年呈現「雙火起勢」的格局，行動力與企圖心明顯提升，機會頻繁出現，但火旺之年也容易伴隨急躁與判斷偏差，因此並非一味求快，而是要在行動中保持冷靜與清楚的方向。



