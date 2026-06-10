雨揚老師》12生肖農曆月運勢：羊寶寶荷包豐盈、豬寶寶事業滿分 (下)

[Newtalk新聞] 隨著農曆五月來臨，我們即將迎來充滿純陽之氣的端午節。雨揚老師說，端午節不只是一年當中陽氣最旺盛的日子，也是每個人除穢開運的絕佳時機，只要在這一天善用這股極陽之力、重新打造吸金磁場，就能告別過往的低迷與不順遂，用嶄新氣場與能量開啟下半年的財富好運之門！ 農曆五月運勢的前三名生肖是誰呢？答案就是豬、羊、虎！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！ *鼠 ◎工作運：小人暗藏 慎防誤判 事業運欠佳，需特別留意人際互動與人事問題。例如在社交場合結識口才辨給之人，誤以為能彌補自身不足，未料卻打破原有人事平衡、引發紛爭，甚至影響公司業務推展。面對外在接踵而來的挑戰，建議鼠寶寶焚香靜心、沉著應對，切勿自亂陣腳，以免誤信他人、因小失大。 ◎感情運：桃花暗動 情海生波 愛情能量偏弱，單身的鼠寶寶容易因參加興趣活動，如挑戰人生第一座小百岳，對同行夥伴暗生情愫，但活動後的疲憊感，也讓這份好感迅速降溫；有伴的鼠寶寶為替另一半慶生，特地邀約好友同歡，未料在朋友起鬨下，與異性互動過於熱絡，反而引發伴侶醋意，最後不歡而散。 ◎健康運：壓力漸增 易

Newtalk新聞 ・ 9 小時前 ・ 1 則留言