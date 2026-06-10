雨揚老師》12生肖農曆月運勢：羊寶寶荷包豐盈、豬寶寶事業滿分 (下)
[Newtalk新聞] *馬
◎工作運：提高警覺 保持低調
事業運低迷，馬寶寶這個月在職場上除了要儘量降低自己的存在感，也須慎防因壞消息頻傳而無端成為代罪羔羊或眾矢之的的可能性，尤其是向來高調或有能力做大事的馬寶寶，這陣子只要做好份內之事就好，切莫為他人出主意或強出頭，以免出事時他們將責任通通推到你身上。
◎感情運：急公好義 重視家人
愛情運順遂，單身的馬寶寶總會在他人遇到困難時主動伸出援手，熱心助人的模樣不禁讓身邊對你感興趣的人湧現想主動接近你的念頭；有伴的馬寶寶習慣一手包辦家裡的大小事，這不單純只是因為自身的責任感使然，也包括你想讓最重視的家人過上更舒適穩定的生活。
◎健康運：安全用電 慎防災害
健康運不佳，馬寶寶近期比較不適合遠行，也要留意使用十年以上的家電容易暗藏危害生命安全的風險，建議馬寶寶花時間檢查電器與電線，有助於將凶星帶來的威脅降到最低。此外，馬寶寶拔延長線或電器的插頭時不可硬拉電線，務必手持插頭拔下，才不會造成內部銅線斷裂。
◎金錢運：長期耕耘 消息上門
財運不錯，如果馬寶寶先前在擅長的領域上默默耕耘，或者時刻謹記和氣生財的原則，那麼最近會有金錢方面的好消息主動上門，例如因口碑良好而讓業績出現顯著提升，或者收到來源可靠的消息而有望搶佔先機，只要多留意身邊潛在的破財風險，便能將賺來的錢通通存下。
※幸運色：紅色 ※貴人生肖：虎
*羊
◎工作運：腳踏實地 貴人賞識
事業運鴻旺，延續上個月的工作好運，羊寶寶近期將能明顯感受到認真做事確實能夠吸引到更多貴人助力，例如主管願意用自己的信用為你的人格做擔保，或者熟人因了解你的實力而決定把好職缺留給你，這些好事會讓羊寶寶更願意把心力放在工作上，進而打造出更富庶的豐饒。
◎感情運：患難與共 無可取代
愛情能量豐沛，單身的羊寶寶不妨多留意一下身邊總是第一個對你伸出援手的朋友或同事，將有機會在因緣具足的情況下收到對方的真摯告白；有伴的羊寶寶總能在第一時間解決伴侶的疑難雜症，這不禁令另一半意識到你的不可取代性，也讓對方明白你才是他人生路上的大貴人。
◎健康運：適時充電 增強免疫
健康運上揚，在吉星能量的嘉惠下，羊寶寶的身體狀況還算不錯，基本上不會出現太棘手的問題，不過這段時間卻會因為過於忙碌而常常有身心透支的感受，請羊寶寶務必找個喘息的片刻好好充電，千萬別只是一股腦兒地往前衝，才不會因為免疫力下滑而間接影響你的整體好運。
◎金錢運：集中火力 荷包豐盈
財運大吉，羊寶寶這個月除了會因訂單增加、業績達標或加薪而讓財富有所增長，也有可能因自身專業而遇到不少賺錢契機，讓你恨不得更加賣力地把所有能夠累積錢財的機會通通一網打盡，請羊寶寶優先將心力放在最有把握的選擇上，將有望在集中火力後創造出更好的結果。
※幸運色：咖啡色 ※貴人生肖：兔
*猴
◎工作運：捷報頻傳 聲量漸增
工作運暢旺，向來認真負責的猴寶寶，最近將會在工作上收到不少好消息，例如公司高層有意邀請你進入決策團隊，或者先前的努力終於讓每況愈下的業績有起色了，這些好事會讓你對自身能力更有信心，只要猴寶寶不因此感到驕矜自滿、持續精進自己，便能延續你的工作好運。
◎感情運：漸生情愫 愛人呵護
愛情運不錯，單身的猴寶寶可能因為革命情誼或日久生情，開始對工作夥伴產生不一樣的想法，而這也讓彼此的互動悄悄多了一份曖昧；有伴的猴寶寶總能在下班後吃到伴侶特地為你準備的餐點，或者在情緒低落時收到來自另一半的關心，令你感覺自己始終被愛人溫柔呵護著。
◎健康運：觀察周遭 留意事故
健康運走下坡，猴寶寶近期出門或在家時須慎防潛在的血光危機，例如因浴室的地板過於溼滑而不小心滑倒，或者過馬路時明明走斑馬線了但還是被違規車輛撞到，建議猴寶寶這段時間務必留意周遭的狀況，只要遵守「眼觀四面，耳聽八方」的原則，便能將受傷的風險降到最低。
◎金錢運：危機四伏 驚險應對
財運平平，猴寶寶應留意這個月容易出現許多破財危機，例如因不小心侵害他人的權益而必須花錢消災，或者家中頓時事故頻傳而冒出不少開銷，令猴寶寶一個頭兩個大。其實猴寶寶毋須過於擔心，因為這些並不是無法改變的命運，只要凡事小心應對，還是能驚險躲過這些危機。
※幸運色：米白色 ※貴人生肖：鼠
*雞
◎工作運：善緣助力 兌現好運
事業好運到，總是熱心助人的雞寶寶，這個月將會明顯感受到和諧的職場人際究竟會帶來多大的貴人助力，例如通路優先選擇你的產品做為宣傳重點，或者長官決定拉拔你擔任團隊負責人，只要雞寶寶不隨意在他人背後道人長短，將能因與同事們保持良好的關係而好運長存。
◎感情運：喜氣環繞 福星降臨
愛情運甜蜜，單身的雞寶寶笑起來的模樣相當討喜，不妨繼續展現你的親和力，除了能夠廣結善緣，也有助於命定情緣更快遇見你；有伴的雞寶寶是伴侶眼中無可取代的小福星，總能迅速幫助另一半擺平生活中遇到的所有難題，而且還能有效提升對方的運氣，真是令人羨慕不已。
◎健康運：適當刺激 轉換心情
健康運上揚，雞寶寶近期相當適合花時間培養一個全新的興趣，也可以偕同友人去知名景點感受現場的熱鬧氣息，這些方法都能為雞寶寶的生活注入更多新鮮感與活力。此外，雞寶寶這段時間可能會發現心情常常受到外在事物的影響，不妨適時轉移注意力，有助於內心恢復平靜。
◎金錢運：過往積累 財富顯現
財運旺盛，雞寶寶這個月的收入多半來自於過往的耕耘與努力，只要你的所作所為無愧於心，那麼就有機會在近期成功兌現你的財富好運。至於從事業務或開店做生意的雞寶寶，除了會收到來自客戶的好消息，也有可能出現異業合作的契機，讓你一開局就交出最亮眼的成績。
※幸運色：白色 ※貴人生肖：牛
*狗
◎工作運：優異表現 博得讚譽
工作運扶搖直上，在吉星能量的嘉惠下，狗寶寶將能在職場上出現一鳴驚人的好表現，例如出現公關危機時能因應對進退得宜而及時止損，或者公司高層終於看見你的實力而決定給予相對應的職位，尤其是擔任主管職的狗寶寶，有機會帶領團隊在商戰中找到突破重圍的關鍵。
◎感情運：身段俐落 展現細心
愛情能量豐沛，單身的狗寶寶行事相當果決有魄力，那股如王者般的強大氣場不只成功吸引到許多人的注意，更讓不少愛慕者想鼓起勇氣接近你；有伴的狗寶寶不妨多觀察伴侶的內在需求或真實想法，只要適時展現你的體貼與細心，將能讓對方再次感受到被你呵護的幸福感。
◎健康運：凡事謹慎 遠離災害
健康運平平，狗寶寶這個月不論是待在家裡，還是出外踏青，皆須留意潛在的血光危機，不僅會比往常還要容易受傷，也要當心舊疾復發或病情惡化的可能性。建議狗寶寶行事時務必多加小心，尤其是發現身體開始出現病痛時，更要趕緊去找醫生診治，才不會把小病拖成大病。
◎金錢運：薪資成長 把握時機
財運暢旺，向來努力賺錢的狗寶寶，最近除了有機會因升遷或跳槽而讓薪資向上成長，也有可能因為在關鍵時刻做出正確的決定，從而獲得與財富有關的獎勵與好消息。至於從事業務或開店做生意的狗寶寶，近期將出現需要做重大決策的時刻，你的決定會左右接下來的業績。
※幸運色：粉紅色 ※貴人生肖：虎
*豬
◎工作運：笑容加分 貴人在旁
事業運滿分，向來討人喜歡的豬寶寶，這個月在工作上請多多展現你的笑容，你會發現和諧的職場人際不僅有助於手邊的事務進展得更加順利，也能化解許多潛在的紛擾。至於擔任主管職的豬寶寶，只要你願意提拔後進、給予表現的舞台，將能在無形之中獲得他人的景仰與信賴。
◎感情運：深入交流 甜言蜜語
愛情表現亮眼，單身的豬寶寶不妨約曖昧對象一起去看感興趣的電影，或者聊一聊各自對未來的想像與規劃，有機會更深入了解彼此的喜好與價值觀；有伴的豬寶寶可嘗試對伴侶撒嬌或說點動聽的甜言蜜語，不只能融化另一半的心，甚至還能獲得對方給你的贈禮，令你驚訝不已。
◎健康運：規律作息 開心度日
健康運大好，經過一番休養生息後，豬寶寶最近的精神與體力將會出現顯著提升，除了能夠因好事上門而感到相當愉快，也有機會在規律運動之後發現某些老毛病獲得明顯的改善，請豬寶寶這段時間保持一顆愉悅的心，只要別太放縱自己，就能用最好的狀態開心度過這個月。
◎金錢運：長輩貴人 帶財來見
財運大吉，豬寶寶這個月請多展現嘴甜的功力，除了能夠收到長輩給予的金錢或電器贊助，也有望因重要貴人牽線而得到異業結盟、各方資源整合的機會，尤其是經常在工作場合笑臉迎人的豬寶寶，最近可能會出現加薪、業績翻倍的好消息，讓你在花錢一事上變得更加游刃有餘。
※幸運色：紫色 ※貴人生肖：羊
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