雨揚老師》12生肖農曆正月運勢：兔寶寶貴人提攜、蛇寶寶財源順來(上)
[Newtalk新聞] 隨著農曆一月來臨，我們即將邁入充滿行動力與旺盛桃花能量的丙午馬年，同時也會迎來象徵萬物復甦的「驚蟄」。農曆一月是生機盎然、適合開啟嶄新篇章的最佳時機，雨揚老師說，只要我們不畏考驗、勇敢前行，就能在這追求成長與突破的一年裡搶得先機、迎來無限可能性！
農曆一月運勢的前三名生肖是誰呢？雨揚老師給出答案，就是羊、豬、蛇！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！
★鼠
◎工作運：穩住節奏 累積實績
事業運順遂，機遇與挑戰並行，鼠寶寶容易出現臨時調動或跨單位合作的機會，對業務、行銷、專案或顧問工作等需要對外接觸的工作者而言，雖然辛苦，卻能累積實績與信任度；內勤或行政工作者則須注意流程反覆與溝通落差，避免因疲憊而影響判斷。
◎感情運：打開心扉 彼此靠近
感情能量偏弱，單身的鼠寶寶即使有認識新對象的機會，也多停留在理性互動階段，心事容易悶在心裡，甚至在無形中拉開彼此的距離；有伴的鼠寶寶可能因忙碌與壓力，選擇各自消化情緒而減少交流，建議多安排相處時光，增加互動與親近感，別讓沉默成為感情的隔閡。
◎健康運：穩定作息 避免過勞
健康運普通，體力與精神消耗偏大，長時間奔波、熬夜或情緒緊繃，容易引發疲倦與專注力下降，甚至出現情緒性飲食。建議鼠寶寶調整作息、適度運動紓壓，並留意飲食均衡，多攝取全穀類、雞蛋、深綠色蔬菜與豆製品等富含Ｂ群的食物，有助促進代謝、穩定身心狀態。
◎金錢運：勞有所獲 收支並行
財運不錯，收穫與付出成正比，工作量增加、外務變多，自然帶動正財收入；部分鼠寶寶也可能因跑動而接觸到新的訂單或合作項目。不過本月開銷同步上升，交通或人情往來等臨時支出不少，財務安排以穩定和可控為優先考量，建議先守住基本盤，避免衝動投資。
※幸運色：金屬金 ※貴人生肖：龍
★牛
◎工作運：穩中見光 臨危不亂
事業運佳，表面上看似雜務偏多、進度反覆，實則暗藏轉機，牛寶寶可能在他人遇到困難或臨時退縮時，被推上檯面臨時接手或補位，反而因此讓實力被看見。雖然過程中須留意口舌是非與誤會，但只要多做事、少爭對錯，便能在混亂中站穩腳步、打開局面，為後續發展鋪路。
◎感情運：感情升溫 互動加深
感情運亮眼，單身的牛寶寶在人際場合中格外受矚目，容易遇到欣賞你的能力與成熟魅力的對象，只要順著節奏前進，關係有望慢慢明朗；有伴的牛寶寶能感覺雙方的甜蜜感回升，彼此在日常關懷與支持中找回默契，若能多表達心意、分享感受，感情將朝更穩定的方向發展。
◎健康運：調整作息 狀態回穩
健康運良好，牛寶寶只要留意作息節奏，整體狀態有望維持穩定。若偶爾因忙碌感到疲倦，多半屬暫時性消耗，透過充足的休息與規律的飲食，即可恢復健康。建議多補充水分、保持日常活動量，避免過度操勞，身體的修復力與精神狀態都能逐漸回升。
◎金錢運：付出轉現 穩中成長
財運表現穩健，隨著工作量增加、外務活絡，有助帶動正財收入。部分牛寶寶可能在奔波中接觸新的合作或接案機會，支出雖然略有增加，但只要掌握好節奏，績效獎金將會跟著提升，荷包有望更加充實，促使財務基礎逐步穩固。
※幸運色：暖心粉 ※貴人生肖：雞
★虎
◎工作運：資源不足 謹慎行事
事業運偏弱，容易出現責任加重、資源卻跟不上的情況。從事第一線工作或業績導向的虎寶寶，本月特別容易感到吃力，甚至可能被迫選邊站，捲入口舌是非之中。提醒虎寶寶不宜強出頭或主動挑戰權威，以免被放大檢視；謹慎行事、做好份內工作，反而能安然度過危機。
◎感情運：少爭對錯 多給空間
感情運低迷，單身的虎寶寶對感情期待高，卻也容易遇到讓你心累的對象；有伴的虎寶寶情緒起伏明顯，容易因小事放大不滿，需要注意爭執頻率，特別是牽涉家庭或長輩議題時，更要避免正面衝突。此月適合冷靜觀察，少爭對錯，多給彼此一些空間。
◎健康運：放慢腳步 留意意外
健康運不佳，可能因體力下滑、壓力累積，導致睡眠不佳與免疫力低下；慎防舊疾復發或割傷、碰撞等小意外。長時間勞動或需要輪班的虎寶寶，務必調整作息，避免逞強及減少危險活動。建議睡前可做靜心冥想或伸展肢體，有助舒緩情緒，讓身體逐步回復到穩定狀態。
◎金錢運：保守理財 避免借貸
財運不佳，收支容易失衡，特別要留意因人情、合夥或臨時支出造成的破財情形。做生意或接案的虎寶寶，須慎防款項延遲、帳目爭議，投資更不宜貿然進場。建議縮減非必要開銷，避免替他人背書或借貸，只要守住現有資源，就是對自己最大的保護。
※幸運色：曜石黑 ※貴人生肖：馬
★兔
◎工作運：貴人提攜 拓展領域
事業運佳，適合拓展新方向或接觸不同領域，容易遇到願意提攜你的關鍵人物。從事企劃、業務、顧問、教育、創意相關工作者，有機會因合作案或角色轉換而被看見。不過，行事時可能潛藏職級壓力與人事干擾，如能事前多加了解、事後再三確認，即能把握機會穩步推進。
◎感情運：互動自然 真心可辨
感情運美好，單身的兔寶寶有望在人際互動中遇見心儀對象，不妨在聚會或遊戲中透過「真心話大冒險」來觀察對方的真誠度與彼此的契合度；有伴的兔寶寶可能因奔波勞碌而感到疲憊，所幸伴侶貼心地在寒夜送上暖心關懷與熱騰騰的宵夜，讓你暖心又暖胃。
◎健康運：留心作息 調養為宜
健康運平穩，須留意感冒、過敏與腸胃不適。早晚溫差大，外出可備薄外套；日常保養建議使用無香料、低刺激的保濕乳液，飲食上可多補充山藥、秋葵、枸杞、地瓜葉等滋陰養血的食材，亦可用刮痧板從四肢末梢往心的方向輕刮，或按壓曲池穴、血海穴促進循環、舒緩不適。
◎金錢運：正財穩定 避免疏失
財運不錯，收入多來自既有專業或固定管道，偏財運則普通。兔寶寶應特別留意帳目、合約或付款細節，以免因一時疏忽造成金錢損失。至於經營副業或自由接案的兔寶寶，適合選擇熟悉項目，少碰灰色地帶。只要把金流顧好、不貪快，整體財務仍能保持在水準之上。
※幸運色：薰衣草紫 ※貴人生肖：豬
★龍
◎工作運：驛馬星動 愈動愈發
事業運強強滾，龍寶寶驛馬星動，有機會陪同高層出差或開會，創業者亦有出國進修或洽商良機，有助提升競爭力、擴展事業版圖。建議事前縝密規劃，行程、聯絡人、住宿皆以郵件確認，文件與印鑑備齊，並預留彈性時間。準備愈周全，愈能把握關鍵機會，成果自然加倍。
◎感情運：家常煙火 最暖相守
愛情運上揚，單身的龍寶寶可能在工作場合或旅途中遇見志趣相投的對象，彼此相談甚歡、互動自然，讓你留下深刻的印象；有伴的龍寶寶不妨找時間與伴侶共進晚餐，在慢慢吃、慢慢聊的過程中找回默契，讓看似平凡的家常對話與餐桌時光成為維繫雙方感情的美味調料。
◎健康運：留意意外 調整節奏
健康運普通，龍寶寶最近可能因精神緊繃或睡眠品質下降，導致外出或工作時須特別注意碰撞、擦傷等小意外。長期勞累的龍寶寶，容易忽略身體警訊，建議適時放慢腳步，充分休息、補充體力；只要不逞強、願意調整節奏，身體仍能逐步回到可負荷的狀態。
◎金錢運：進帳平平 支出偏多
財運普通，收入多與工作量成正比，但額外花費也隨之增加，特別是交通、差旅、人情往來或情緒性消費等。創業或接案的龍寶寶須留意回款時程，避免資金卡關。此月不宜衝動投資，若能精算成本、把帳目顧好，即使不賺錢，也能維持穩定的現金流。
※幸運色：大地棕 ※貴人生肖：鼠
★蛇
◎工作運：順勢前行 成果漸顯
事業運良好，工作節奏順暢，常在不知不覺中得到支援。從事行政、顧問、研究、設計或需要長期累積的工作者，只要按部就班推進計畫，貴人自然出現，成果也會逐步顯現。須留意人際溝通細節，重要對話不妨保留截圖或書面紀錄，方能避免捲入口舌是非，讓好運持續發酵。
◎感情運：情意相通 甜中帶暖
感情運旺盛，單身的蛇寶寶能夠在人際互動中散發吸引力，容易遇到談得來、價值觀相近的對象；有伴的蛇寶寶與伴侶相處和諧，日常關懷能讓感情升溫。只是情緒偶爾敏感，別把外界壓力帶入關係中，溫和表達、彼此體諒，感情會更加穩固。
◎健康運：身心平衡 狀態回升
健康運佳，整體狀態穩定，精神與體力皆在可控範圍。先前感到疲憊或情緒低落的蛇寶寶，本月有逐漸好轉的跡象。建議維持規律作息、適度運動，有助於鞏固好狀態。只要避免過度勞心勞力，身心自然能保持在舒服節奏中。
◎金錢運：財源順來 水到渠成
財富能量豐沛，正偏財皆有收穫機會，特別利於長期投資、收益共享的分配制度或績效型收入。經營副業或自由接案的蛇寶寶，容易遇到願意持續合作的客戶，雖偶有小破財，但多為必要支出，不至於傷筋動骨。只要不貪快、不冒進，財富累積速度反而會超出預期。
※幸運色：淺綠色 ※貴人生肖：牛
更多Newtalk新聞報導
雨揚老師》12生肖農曆正月運勢：羊寶寶喜事頻傳、豬寶寶貴人帶財(下)
不只TPASS！預算卡關「鐵道建設」也受影響 最快4月衝擊工程進度
其他人也在看
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
不是黃國昌！邱毅預言高金素梅之後「這2人成賴清德目標」：就是殺雞儆猴
無黨籍立委高金素梅爆出涉貪風波，今（11）日凌晨偵訊期間因身體不適送往台大醫院掛急診，前立委邱毅表示，對高金素梅這樣已經60幾歲的人來說，疲勞偵訊無異於刑求逼供，痛批總統賴清德意在殺雞儆猴、製造寒蟬效應的同時，斷言國民黨立委羅智強、陳玉珍將會是下一個目標。邱毅透過臉書痛批，民進黨政府天天喊著民主、自由、人權，卻對一個60幾歲的人進行馬拉松式的疲勞偵訊，根本就......
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
秦始皇為何一生未立皇后？民間流傳：其實他是在等一個人，卻沒等到
秦始皇嬴政橫掃六國，建立了中國歷史上第一個中央集權帝國，成就千古一帝霸業，但他一生最大的歷史謎團，竟是終身不立后。坐擁天下權勢，後宮佳麗三千，為何最重要的皇后之位始終懸空？這不僅是帝王心術的考量，民間更盛傳與一名神秘女子「阿房女」有關。這段未解的後宮懸案，或許藏著這位霸主內心最深層的等待與缺憾。（記者唐家興）
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺
威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金累積上看13.5億元。命理專家小孟老師在臉書分享本週財運最旺4生肖、4星座，以生肖來看，分別是虎、狗、馬、蛇，有望抱回頭獎，更加碼分享旺財秘訣，例如下注前，在口袋依序放入鑰匙、千元大鈔，有助於開啟財庫。
《浪姐7》30人名單曝！林志玲、張曼玉大咖全落空 戴佩妮、詹雯婷掀回憶殺
中國大型歌唱選秀節目《乘風破浪的姐姐》第七季即將在3月開賽，近日30人最終名單正式曝光，卻意外掀起兩極評價。原先網路盛傳的張曼玉、林志玲、徐若瑄、林依晨及昆凌等頂級大咖全數缺席，讓不少期待已久的網友直呼「失望」、「C位感不夠」。不過名單中出現金曲歌后戴佩妮與前F.I.R.主唱詹雯婷，則被點名最有機會掀起強大「回憶殺」。
過年要穿什麼？詹惟中提醒不宜全身紅 點名「4色系」助開運
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...
進口車零關稅，業界最新車價評估 他曝一慘況：國產送醫、純電進殯儀館
台美關稅談盤結果上月千呼萬喚始出來！台灣對等關稅從20%調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），行政院副院長鄭麗君10日晚間率領談判團隊赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商。但國民黨立院黨團揭露，美國進口汽車恐降至「零關稅」。對於美國進口車零關稅的影響，YouTuber「Cheap」10日在臉書指出，業內人士預估車價大幅降價的可能性不高。 ......