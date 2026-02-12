雨揚老師》12生肖農曆正月運勢：羊寶寶喜事頻傳、豬寶寶貴人帶財(下)
[Newtalk新聞] ★馬
◎工作運：危機重重 謹慎前行
事業運不佳，馬寶寶最近在職場上容易遇到不少糾紛，須慎防可能有人正等著你自動跳入陷阱，尤其是負責採購或經手與金錢有關的業務的馬寶寶，務必遵守「眼觀四面，耳聽八方」的原則，更要想辦法留下對自己有利的證據，以免屆時被有心人士陷害或被迫幫人揹黑鍋。
◎感情運：顯化心願 暖心暖胃
愛情運不錯，單身的馬寶寶深信自己總有一天一定能遇見合適的戀愛對象，而這樣的信念也確實被宇宙接收到了，有機會在工作場合認識聊得來的新對象；有伴的馬寶寶不妨在冷冷的天送上熱呼呼的食物或熱湯，暖心的舉動不只能徹底溫暖伴侶的胃，也會讓對方覺得你相當貼心。
◎健康運：容易恍神 小心生病
健康能量低迷，經常工作、家庭兩邊跑的馬寶寶，近期可能會感覺體力與精神狀況似乎不太好，須留意容易因為過勞或休息不足，導致免疫力直線下滑，甚至因此生重病。建議馬寶寶平時多留意自己的身體狀況，雖然有不少事情正等著你去處理，但請別忘記也要好好照顧自己。
◎金錢運：做好準備 降低損失
金錢好運流失，馬寶寶這個月需要提前做好心理準備，生活中將會出現不少潛在的破財危機，例如因合作問題而必須打官司，或者開車時因精神不濟而造成一連串的意外事故，建議馬寶寶行事時務必多留一份心，也要事先準備好一筆緊急預備金，有助於應付層出不窮的用錢事宜。
※幸運色：油綠色 ※貴人生肖：羊
★羊
◎工作運：貴人助力 開口即現
職場運大吉，如果羊寶寶需要做決定時常常猶豫不決，或者不知道該如何解決眼前的難題，不妨試著多向身邊的資深同事或長官求助，只要羊寶寶願意開口，並在詢問時展現謙虛有禮的態度，其實他們都很樂意提供你所需要的協助，甚至有機會因此創造出想要的成果與豐饒。
◎感情運：成熟魅力 感情升溫
愛情能量豐沛，單身的羊寶寶可能會遇到成熟穩重或年紀較長的新對象，有機會因對方睿智或彬彬有禮的形象而動心，甚至因此譜出一段甜蜜戀曲；有伴的羊寶寶與伴侶的感情生活雖較為平淡無奇，但近期將會出現讓兩人關係升溫的契機，讓雙方再次重溫當初熱戀時的心境。
◎健康運：能量飽滿 多多出遊
健康運強旺，在吉星能量的嘉惠下，羊寶寶的身體基本上不會出現大問題，不妨趁這段時間多去走訪知名景點或老街，也可以找時間去拜訪許久不見的親友，有助於活絡身心能量，讓好運流遍周身。此外，羊寶寶這個月很適合帶長輩出遊，只要保持心情愉悅，就會有好事發生。
◎金錢運：好運加身 喜事頻傳
金錢表現亮眼，羊寶寶近期可說是貴人多助、好事成雙，不僅分紅、業績獎金能夠手到擒來，就連投資理財方面也會因為他人的指點或建議，進而出現意想不到的獲利。只要羊寶寶不過於貪心、不做出投機取巧的行為，便有機會與財富為伍、用小錢慢慢滾出一座小金庫。
※幸運色：深棕色 ※貴人生肖：兔
★猴
◎工作運：彈性應對 找到方向
工作運平平，猴寶寶最近可能會發現公司開始調整各部門的結構與業務，或者得知不少同事準備離職的消息，讓你對公司接下來的發展感到相當茫然與不安。請猴寶寶現階段先將注意力放在眼前的事務上，只要你願意保持彈性、不對未來有所設限，便能在變動中找到前行的方向。
◎感情運：過度解讀 惴惴不安
愛情運起伏不定，單身的猴寶寶對自己比較沒自信，可能因為不清楚曖昧對象的真實想法，所以會比平時還要容易放大解讀對方的一舉一動；有伴的猴寶寶容易因焦慮或沒有安全感而開始捕風捉影，須慎防可能因此將自身情緒加諸在伴侶身上，導致對方也跟著變得情緒化。
◎健康運：凶星環伺 注意健康
健康運下滑，猴寶寶這個月要留意自己的體力與精神狀況，除了容易因跑東跑西而有明顯的疲憊感，也要小心精神不濟所引發的各種意外事故，甚至有可能因此出現需要送醫的情況。建議猴寶寶行事時多注意自身狀態，只要少逞強、多休息，便能將凶星帶來的影響降到最低。
◎金錢運：難以進財 守財為主
金錢能量匱乏，想要增加存款的猴寶寶，最近並不是累積財富的好時機，不僅託人詢問的兼差或討論已久的合作案遲遲沒有下文，就連考慮入手的新標的也容易在進場後跌跌不休，令猴寶寶的心情大受打擊。此外，猴寶寶須慎防家裡遭宵小光顧的可能性，以免財務狀況雪上加霜。
※幸運色：黃色 ※貴人生肖：鼠
★雞
◎工作運：暗中助力 來自善緣
事業運暢旺，雖然雞寶寶在職場上容易因為過於老實而被欺負，或者不忍心同事太過操勞而把部分業務拿回來自己做，但正是因為雞寶寶始終保有一顆正直且善良的心，所以也在無形之中累積了不少貴人善緣，他們將會在關鍵時刻助你一臂之力，讓你有機會在這個月登峰造極。
◎感情運：吸引良緣 食物暖胃
愛情運甜蜜，單身的雞寶寶總是願意在他人有難時及時伸出援手，而這份不求回報的善意正轉化成實現心願的力量，有機會吸引到與你同頻共振的新對象；有伴的雞寶寶不妨買些伴侶喜歡吃的水果與零嘴，或者嘗試煮一桌另一半喜歡吃的菜餚，都能讓對方吃在嘴裡、暖在心裡。
◎健康運：動出好運 多多出遊
健康好運到，雞寶寶這個月的精神與體力相當豐沛，不妨趁這個機會安排幾個想去走訪的景點，或者帶家人一起去外縣市踏青，都是不錯的選擇。此外，雞寶寶最近的煩惱比較多，建議多找信任的親友傾訴，也可以考慮多參加一些感興趣的活動，有助於緩解內心的焦慮與不安。
◎金錢運：努力賺錢 收入增加
財運不錯，雞寶寶最近可能會發現收入開始出現顯著提升，例如負責的專案因市場反應熱烈而拿到不少分潤獎金，或者優異表現讓甲方決定給你更優渥的待遇，令雞寶寶開心不已。不過，須特別留意的是雞寶寶也有可能因此出現一些人情消費，別忘了要制定開銷的上限哦。
※幸運色：白色 ※貴人生肖：龍
★狗
◎工作運：不畏強權 正面迎擊
事業運不錯，向來自立自強的狗寶寶，只要周遭有人企圖利用職權來壓迫你，或者想透過謠言來動搖你在他人心中的形象，你都會勇敢站出來捍衛自己的權益，並且用實力來證明自身能力，這不僅讓狗寶寶在公司一戰成名，也讓不少人知道原來你在這段時間受了不少委屈。
◎感情運：開心開運 言語傳情
愛情運暢旺，單身的狗寶寶不妨分享一些可愛的動物影片或有趣的文章給曖昧對象，除了有助於開啟新話題，也能藉由這股開心的能量拉近彼此的距離；有伴的狗寶寶請找時間大聲地對伴侶說「我愛你」，也可以適時讚美另一半的優點，這會讓對方更心甘情願地為你付出。
◎健康運：遠離紛擾 挑戰自我
健康運攀升，雖然狗寶寶偶爾會因為有人在背地裡嚼舌根而感到有些不開心，但是這些不愉快都只是暫時的，不妨嘗試列出一些以前想做、卻始終沒有時間與勇氣去執行的挑戰清單，你會發現當你完成這些項目時，不只身心變得更加輕盈，成就感與自我肯定感也會因此提升。
◎金錢運：存錢時機 信用進財
財運旺盛無比，狗寶寶這個月不僅會因工作表現而促使存款數字有所增長，也有望透過先前制定的理財策略來獲取一定的財富，只要狗寶寶花錢有所節制、不過於冒進，想要存下一桶金絕對不是問題。至於從事業務或開店做生意的狗寶寶，將能因言而有信而獲取廣開財源的機會。
※幸運色：橘紅色 ※貴人生肖：兔
★豬
◎工作運：應對得體 一致好評
事業運扶搖直上，豬寶寶這個月將會出現不少需要展現應對進退的能力的時機，例如必須快速辨別隱藏在文字訊息中的情緒，或者遇到火爆場合時需要親上火線處理，不論豬寶寶遇到哪種情況，都請別太過擔心，因為你早已是身段柔軟的成熟大人，想要化險為夷絕對不是問題。
◎感情運：心思細膩 情意綿綿
愛情運大幅提升，單身的豬寶寶總是願意花時間傾聽他人藏在話語間的真實心情，這個暖心行為其實早已讓你在不知不覺中走進許多人的心裡；有伴的豬寶寶會下意識地把伴侶的事情放在第一順位，這說明了另一半在你的生命中占有一席之地，而這也是你深愛著對方的最佳證明。
◎健康運：最佳狀態 繼續保持
健康運滿分，經過一番休養生息之後，豬寶寶定會感覺這個月的健康狀況出現顯著的提升，不僅更有體力去做自己想做的事情，就連偶爾比較晚睡，也能在隔天起床時精神奕奕。不過，豬寶寶可別因此開始放縱自己了，還是得維持良好的生活習慣，才能延續你的健康財福哦。
◎金錢運：親近女性 貴人帶財
財運大吉，如果豬寶寶想要累積錢財，最近將會是賺進大把財富的好時機，不僅有望得到女性親友給予的豐厚資源，也有可能因貴人指點或提供機會而搶占賺錢先機，尤其是從事美業、命理、出版等行業的豬寶寶，甚至會因為得到不少女性顧客的支持，讓荷包變得更加豐盈。
※幸運色：紫色 ※貴人生肖：虎
