雨揚老師》12生肖農曆正月運勢：羊寶寶喜事頻傳、豬寶寶貴人帶財(下)

[Newtalk新聞] 網路流傳孕期打mRNA新冠疫苗會害孩子自閉，讓不少準媽媽猶豫要不要接種。美國母胎醫學會(SMFM)2026年懷孕會議發表的新研究追蹤434名幼兒評估指出，孕前或孕期接種與自閉症及其他神經發育障礙無關。 這份報告出自美國國立衛生研究院母胎醫學中心網路研究團隊，目的就是把「疫苗會不會影響孩子發展」說清楚。研究在2026年SMFM會議公開後，等於再次替孕期接種的安全性補上科學證據。研究結果指出，母親在懷孕或懷孕前不久接種新冠疫苗後，孩子的神經發育表現和未接種組相比沒有落差，並未看到自閉症或其他神經發育結果出現差異。 該研究共評估434名18至30個月幼兒，其中217名孩子的母親在懷孕期間或懷孕前30天內，至少打過1劑mRNA新冠疫苗；另217名孩子的母親在相同時間範圍內沒有接種mRNA疫苗。 科學網站《SciTechDaily》整理指出，美國建議的新冠疫苗有2種：mRNA疫苗與蛋白質次單位(protein subunit)疫苗。報導也提到，這兩類疫苗在懷孕任何階段都被視為安全，有助於保護母親與胎兒。為了讓兩組比較更公平，研究人員用分娩地點(醫院、分娩中心等)、分娩日期

